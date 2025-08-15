Horóscopo Negro para HOY 15 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).Aries, si de verdad quieres reiniciarte por completo, empezar un nuevo capítulo de verdad, el primer paso es quererte como nunca antes. Pero no de palabra, no de postureo. Amarte de verdad. Mírate al espejo y siente orgullo de la persona que estás siendo. Y no, no hablo de tu físico, ni de lo que muestras al mundo, hablo de tu interior, de cómo te hablas, cómo te sostienes, cómo te respetas.TAURO (21 abril-20 mayo).Enfócate, Tauro. Porque últimamente te estás perdiendo en detalles que no valen nada. Te desgastas pensando demasiado en cosas que no lo merecen, dándole vueltas a palabras que no se sostienen, esperando gestos que no llegan. Y mientras tanto, se te está olvidando poner esa energía en ti. Recién estás empezando a ver quién merece la pena, y quién nunca la mereció.GÉMINIS (21 mayo-21 junio).No caigas en los brazos de quien aparece con tres frases bonitas que tú ya querías escuchar. No todo lo que brilla es oro, Géminis. Este finde, di lo que tengas que decir. Da explicaciones si hace falta, pero solo a quien se las ha ganado. A nadie más. No te agobies pensando en si vas a estar seguro dentro de seis meses. A veces la vida cambia en un día. Mejor céntrate en tener claro quién eres y qué quieres ahora.CÁNCER (22 junio-22 julio)Cáncer, quizás vuelvas a tener la tentación de mandarlo todo a la chingada. De desaparecer, cambiar de ciudad, reiniciar tu vida desde cero con otra gente y hasta con otros problemas que no te duelan. Pero no es tan simple, y tú lo sabes. Porque detrás de todo lo que viviste, hay una lección que ya te caló muy hondo. Sí, dolió. Mucho. Pero también te dejó algo que no tiene precio: la claridad que tienes hoy. LEO (23 julio-22 agosto).Leo, después de cada tormenta, viene la calma… y aunque ahora te cueste creerlo, tú también vas a respirar. Estabas en un momento donde el estrés emocional te estaba ganando la partida, donde sientes que te perdiste otra vez y no sabes ni por dónde empezar a buscarte. Pero escúchame: tú siempre has sabido cómo volver a ti. Lo has hecho otras veces, incluso en peores condiciones. VIRGO (23 agosto-22 septiembre).Virgo, cuando algo te huele raro, es porque algo está pasando. Tu intuición, esa que a veces intentas racionalizar, te lleva días lanzando señales. Y ahora, por fin, las estás escuchando. Los ojos se te abrirán de golpe y lo que antes no querías ver… ahora lo tienes frente a frente.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO