Nana Calistar: Horóscopos para HOY 13 de julio de 2025

Aries

Tienes todo para lograr lo que te propongas, pero necesitas ordenar tus pensamientos y controlar ese carácter tan volátil. Hay días en que desbordas amor y otros en los que ni tú te aguantas. Se avecinan cambios importantes en tu actitud, y podrías convertirte en el centro de atención por decisiones impulsivas. Cuidado con los chismes familiares y comentarios que podrían encenderte la mecha.

Tauro

Si estás en pareja, podrían surgir conflictos por culpa de chismes o intromisiones familiares. No dejes que terceros metan las narices donde no deben; establezcan límites claros antes de que la relación se vea afectada. Estás en una etapa poderosa y decidida, así que mantente alerta, porque estos días te llegarán señales muy claras.

Géminis

Tienes una fuerte necesidad de crecer en lo económico y personal, pero la falta de resultados inmediatos te frustra y te hace querer tirar la toalla. ¡Calma! Las cosas buenas tardan, pero llegan. No olvides que si no hablas, nadie sabrá lo que necesitas.

Cáncer

Tu salud necesita atención; podrías sentir dolores musculares o estar agotado por tanto estrés. Hay algo que no te deja dormir y es momento de enfrentarlo o soltarlo. No sigas arrastrando cargas inútiles. Si hace falta empezar de nuevo, hazlo, pero ya da vuelta a esa página. Estás rodeado de cosas que solo te estorban, y lo peor es que tú mismo las mantienes ahí.

Leo

No intentes arreglar lo que ya funciona más o menos bien. Por querer mejorar lo innecesario, podrías terminar complicándolo todo. No todos los cambios son buenos, y tú lo sabes. Una amistad llegará con una lección importante, que puede sacudirte para bien o para mal, según cómo tomes la verdad. Cuida tu alimentación, podrías terminar con malestares serios.

Virgo

Prepárate, porque podrías conocer a alguien que te hará creer que Cupido sigue en funciones. Esa persona tiene justo lo que siempre buscaste, y un poco más. Pero no te ilusiones sin antes ver bien cómo actúa. También empezarás a notar quién es realmente tu amigo y quién solo te sonríe por compromiso. Tú ya sabes qué hacer con esa gente: gracias, pero hasta aquí.

Libra

En temas de dinero se abren buenas oportunidades para iniciar algo nuevo que te hará crecer. Pero deja de pensarlo tanto y ponte en movimiento, porque si esperas a que todo se acomode solo, perderás la oportunidad. Un amor del pasado podría reaparecer, pero recuerda por qué lo dejaste. No repitas historias que te causaron malestar emocional.

Escorpión

Ahí va sin rodeos: podrías conocer a alguien nuevo, probablemente por redes sociales o alguna app, y aunque viva lejos, te va a mover el piso. No corras antes de ponerte bien los zapatos. No te emociones de más ni te exijas cosas que no puedes dar. Tómalo con calma y sin idealizar.

Sagitario

Cree en tus sueños, pero también ponte las pilas, porque nada llega por sí solo, menos en un mundo que va tan rápido. No aparentes afectos que no sientes, ya bastante tienes con lo tuyo como para lidiar con falsedades. Permite que lo bueno llegue, pero mantén cierto nivel de alerta; no todo lo brillante es oro.

Capricornio

Podrías clavarte con alguien que ya tiene compromiso, y no es buena idea meterse en líos. No todo lo prohibido es más emocionante, a veces solo trae problemas. El tiempo cura esas heridas que aún no sanan. Recuerda: hay personas que llegan solo para enseñarte algo, no para quedarse. Suelta lo que duele y quédate con lo aprendido.

Acuario

Vas a soltar unas verdades que arderán como chile habanero, y aunque no tengas mala intención, alguien de tu círculo podría sentirse herido. Tu sinceridad puede ser muy directa, así que cuida tu forma de expresarte. No todos saben aceptar las cosas sin drama.

Piscis

No creas todo lo que escuchas. Hay personas que solo buscan sembrar dudas en lo que ya tienes claro. Aprende a distinguir entre un buen consejo y veneno disfrazado, porque algunos te sonríen mientras te apuñalan. Has pasado por muchas traiciones y decepciones que te han hecho fuerte. Ya no eres ese pececillo frágil que lloraba por todo… ahora eres un tiburón.

