Horóscopo Negro para HOY 1 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Si estás soltera, ojo, que de pura casualidad hoy alguien puede tocarte el alma sin querer. Estás magnetizando desde lo más tierno, desde lo más emocional… y eso atrae de verdad. Feliz semana, Libra.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Este viernes se siente, claro que sí, pero piensa dos veces antes de actuar. No todo lo que sientes necesita una respuesta inmediata. A veces basta con dejar que se asiente, con observar, sin reaccionar. Tú puedes con eso. Tienes el poder de controlar tu intensidad cuando quieres.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Hoy puede suceder que tú sientas algo por alguien y no sepas muy bien de dónde ha salido eso. No te precipites. Este viernes no es para declarar tu amor al estilo película. Es para observar, para analizar lo que sientes de verdad y no dejarte arrastrar por la intensidad del momento.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Capri, toca abrirte emocionalmente, aunque eso te dé muchísima pereza. Si tienes pareja, haz algo diferente, más tierno, más emocional. Si estás soltera, baja la guardia un poquito, que igual ahí fuera hay alguien que te quiere conocer más allá de tu coraza de acero. Feliz viernes.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Este viernes hay un cambio sutil, una sensación de alivio, de que las cosas por fin se están recolocando. A ratos puede que te arrepientas de cosas que dijiste o decisiones que tomaste, pero no, Acuario. No te castigues.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Piscis, las buenas noticias están al caer. Este día estás volviendo a conectar con esa parte dulce tuya que a veces escondes por miedo a que te hagan daño. No la escondas más. Deja que fluya.

Con información del Horóscopo Negro

AO