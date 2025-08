Horóscopo Negro para HOY 1 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Este viernes es de esos en los que creces sin hacer ruido, en las que brillas sin exponerte, en las que aprendes a elegir tus batallas. Y eso, Aries, es evolución real.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Estás en una evolución preciosa, Tauro, aunque duela. Estás dejando atrás todo lo que no era para ti y estás volviendo a ti con una fuerza brutal. Y esta semana, sin duda, es el principio de algo mucho más grande.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Haz hueco para conocer, para reírte, para tontear, para ilusionarte un poco, que buena falta te hace. No necesitas llegar ahí corriendo, ni agobiada, ni estresada. Solo necesitas estar bien contigo. Y esa va a ser tu misión hoy: crear paz dentro, para que todo fuera empiece a ordenarse.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Esta semana vas a sentir que vuelves a casa, pero dentro de ti. Y no hay nada más bonito que eso. No frenes tu evolución por nadie. No te disculpes por cambiar. Estás floreciendo. Y quien te quiera de verdad, se quedará a ver cómo creces. Feliz viernes, cangrejo.

LEO (23 julio-22 agosto).

Este viernes: brilla, disfruta, ama, pero también escucha, gestiona y suelta lo que ya no va contigo. Porque lo que empieza ahora, es un nuevo capítulo en tu vida. Y tú eres el protagonista.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Estás cerca de tu temporada y el universo ya está empezando a darte pistas. Estás a punto de descubrir una verdad que llevas tiempo buscando. Una respuesta que necesitas para seguir avanzando. Y aunque aún no la veas del todo clara, esta semana vas a estar mucho más cerca de esa claridad. Confía.

Con información del Horóscopo Negro.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO