Aries

No te reprimas por miedo. Si alguien te mueve el corazón y el cuerpo, atrévete a ir por ello. Vienen cambios intensos en tu forma de amar, y hasta podrías vivir un encuentro inesperado que te haga replantearte lo que quieres en pareja. El amor podría llegar cuando menos lo esperas, pero solo si dejas de huirle.

Tauro

Tu energía amorosa está en su punto más cálido. Si tienes pareja, la conexión se fortalece y habrá momentos que los unirán más que nunca… aunque también tendrás que poner límites si alguien se apega más de la cuenta. Si estás soltero, alguien cercano podría volver a encender una chispa que creías apagada.

Géminis

Es hora de dejar de idealizar lo que ya terminó. Estás a punto de descubrir verdades que te ayudarán a soltar del todo a esa persona que aún ocupa espacio en tu mente. El amor nuevo no llega si sigues sosteniendo recuerdos que solo te confunden. Míralo de frente: ya aprendiste, y eso es suficiente.

Cáncer

Últimamente tus emociones amorosas han estado condicionadas por miedos y frustraciones del pasado. Es momento de proteger tu energía afectiva y dejar ir relaciones que ya no te cuidan. No te conformes con vínculos tibios: mereces un amor que no te haga dudar.

Leo

Has estado dando de más y esperando migajas a cambio. Ya no más. Esta etapa te invita a elegirte, a no aceptar amores a medias ni personas que solo te buscan cuando les conviene. Es tiempo de ponerte al centro y dejar claro que no estás para ser opción de nadie.

Virgo

Controlar todo en el amor solo te está dejando agotamiento. A veces lo más sano es soltar expectativas y dejar que las cosas fluyan. Si alguien no se quiere quedar, déjalo ir. El amor real no necesita ser forzado ni perseguido.

Libra

Estás cargando emociones que no te corresponden, y eso está desbalanceando tu vida afectiva. Deja de intentar salvar relaciones que no se sostienen por sí solas. El amor también implica equilibrio, y no lo vas a encontrar si siempre cedes por miedo a perder.

Escorpión

Tu intensidad en el amor es una fuerza poderosa, pero también puede volverse contra ti si no la manejas con conciencia. No tomes decisiones drásticas por impulso. Espera, siente y luego actúa. El amor se puede transformar si aprendes a respirar antes de reaccionar.

Sagitario

Ser tan directo en el amor puede ser refrescante, pero también puede herir. Cuida tus palabras si sabes que la otra persona no está preparada para tanta verdad de golpe. A veces el cariño necesita suavidad, no sólo honestidad.

Capricornio

Te cuesta mostrar lo que sientes, pero esta vez tu corazón va a pedirte salir del escondite. Hay vínculos que solo se sanan con abrazos, aunque no se digan palabras. No reprimas lo que deseas compartir por miedo a parecer vulnerable.

Acuario

Estás tan mental que te estás olvidando de sentir. El amor no se administra como una agenda; necesita espacio, presencia y entrega. No todo depende de ti, y no todo lo puedes controlar. Aprende a decir “no” a quienes no te dan lo que tú también necesitas.

Piscis

Tu corazón está lleno de dudas y deseos encontrados. Un día quieres compañía, al siguiente te sientes mejor en soledad. Antes de abrirte a alguien nuevo, necesitas sanar eso que no has querido mirar. Solo así el amor dejará de dolerte y empezará a sostenerte.

Con información de Nana Calistar.

