Nana Calistar: Horóscopos para HOY 1 de agosto de 2025

Aries

No te detengas ahora. Atrévete a tomar decisiones valientes si sabes que te conectan con lo que verdaderamente te entusiasma. Se avecinan cambios importantes en el trabajo y podrías tener la oportunidad de realizar un viaje que transformará tu rutina y tu forma de ver las cosas.

Tauro

Tu ánimo empieza a mejorar de forma notable, y si estás en una relación, prepárate porque la conexión con tu pareja se intensifica. Eso sí, cuidado con quien quiera aferrarse más de lo debido. También existe la posibilidad de un reencuentro apasionado con alguien cercano de tu pasado.

Géminis

Es momento de abrir los ojos y dejar atrás historias que ya no tienen sentido. Has aprendido mucho, aunque no haya sido fácil. Prepárate para recibir verdades inesperadas sobre una expareja. No sigas idealizando a quien ya demostró no estar a la altura.

Cáncer

El tema económico podría generar cierta tensión en estos días. Evita gastar en cosas innecesarias y organiza tus finanzas con más claridad. Se cerrarán ciclos con personas que ya no suman a tu vida. Es un buen momento para soltar con madurez.

Leo

Te vas a dar cuenta de todo lo que has postergado por pensar en lo que no fue o por dar prioridad a quienes no lo merecían. Es hora de enfocarte en ti, de reconocer tu valor y no permitir que te usen como opción temporal. Ya no más segundas filas.

Virgo

Tu necesidad de controlar todo te está agotando. La vida te pide que sueltes y aprendas a fluir con lo que no puedes manejar. Deja ir las expectativas rígidas, las personas que no desean quedarse y cualquier situación que no te permita avanzar.

Libra

Últimamente tu equilibrio interior está tambaleando. Es hora de ordenar tus emociones, aclarar tus pensamientos y enfocarte en lo que verdaderamente importa. Estás cargando responsabilidades que no te corresponden, y eso te está frenando.

Escorpión

Tu intensidad emocional está al máximo, y eso puede generar tensiones, especialmente en el ámbito sentimental. Evita tomar decisiones impulsivas. Aun si sientes que todo se complica, mantén la calma: vienen mejores días.

Sagitario

Tu honestidad es valiosa, pero recuerda que no todos están listos para recibirla sin filtros. A veces tu franqueza puede herir sin intención. Reflexiona antes de hablar, sobre todo si sabes que hay emociones delicadas de por medio.

Capricornio

Se acercan momentos emocionales fuertes con tu familia. Es tiempo de abrir el corazón, de expresar lo que sientes, incluso si no encuentras las palabras exactas. Tu costumbre de guardarlo todo ya no te está ayudando.

Acuario

Tu mente no se detiene, pero tu cuerpo ya empieza a resentir el exceso. Estás cargando más de lo que te toca. Aprende a decir que no, y a priorizarte sin culpa. Tu bienestar también merece espacio.

Piscis

Tus emociones van de un extremo a otro, y eso te tiene confundido. Un día te ilusionas, al siguiente quieres huir. Antes de buscar respuestas afuera, trabaja en sanar lo que vienes arrastrando desde hace tiempo. Solo así podrás construir vínculos reales y estables.

Con información de Nana Calistar.

