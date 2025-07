Horóscopo Negro para ESTE fin de semana; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Ay Aries… si supieras lo cerca que estás de cerrar todo eso que tanto te ha desgastado, respirarías más tranquila/o. Lo que queda ya no pesa como antes. Estás a un paso de terminar con lo pendiente, de soltar lo que te frenaba, de dejar atrás lo que ya no vibra contigo. Y eso, Aries, es motivo de orgullo. Mucho orgullo.

Este fin de semana no hace falta que lo tengas todo bajo control. No hace falta resolver todo en un solo día. Lo que hace falta ahora es que disfrutes más del proceso. Que dejes de vivir solo con la mirada puesta en el final, y empieces a saborear lo que pasa en el camino.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Ay Tauro… este finde vas a tener que hacer justo lo que más te cuesta: cambiar el ritmo. Soltar un poco el control, aflojar los hombros, dejar de fingir que todo va bien mientras por dentro aprietas los dientes. Porque no, no va tan bien. Y no pasa nada por admitirlo.

Recuérdate quién eres. Porque tú no necesitas que nadie venga a salvarte. Tú ya te has salvado muchas veces. Y sí, esta vez también lo harás. Pero hazlo con calma. Hazlo por ti. Eres más fuerte, más independiente y más capaz de lo que a veces te permites creer.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Este fin de semana no hay que correr, hay que parar, Géminis. Para respirar. Para bajar el ruido y mirar hacia dentro, aunque duela. Porque sí, hay algo que te viene pesando, aunque lo disimules con risas, con mil planes, con todo ese movimiento que tan bien manejas.

No te traiciones más. No repitas historias que ya conoces de memoria. Ahora, por fin, toca escribir una nueva. Solo tuya. Solo con lo que sí te hace bien.

CÁNCER (22 junio-22 julio).

Ay Cáncer… empiezas a respirar. Por fin. Y eso, con todo lo que llevas a cuestas, ya es una victoria. Has estado sosteniéndolo todo: tus emociones, las de los demás, los silencios incómodos, las tensiones que nadie quiere ver. Y tú, tragando, aguantando, intentando que nada se derrumbe.

Haz lo que puedas, Cáncer. No todo. Solo lo que puedas. Y recuerda: si tú no estás bien, nada se va a mantener en pie por mucho que lo intentes. Este finde, libérate. Llora si lo necesitas, ríe si puedes, pero hazlo contigo delante.

LEO (23 julio-22 agosto).

A ver, Leo… sigues tirando del carro como si nada. Como si no pasara nada. Como si no te doliera nada. Como si tuvieras energía infinita para sostener el mundo. Pero no. Por dentro, empieza a pesar. Y no lo dices, claro, porque esa coraza de orgullo y fuerza que llevas siempre tan bien puesta, no permite grietas.

Este finde necesitas parar. Respirar. Decirte, sin miedo: “no tengo por qué ser indestructible todo el tiempo”. Porque no pasa nada por decir “me pesa”. No es debilidad. Es honestidad. Y tú, Leo, eres muchas cosas… pero ante todo, tienes derecho a sentirte humano/a.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Por fin, Virgo… empieza el fin de semana y se nota una especie de alivio raro en el cuerpo. No sabes bien de dónde viene, pero está. Como si hubieras soltado algo sin darte cuenta. Como si, por fin, pudieras respirar un poco más hondo.

Este finde es para empezar a cortar de raíz con todo lo que no te devuelve nada. Con lo que no te llena. Con lo que te drena. Porque tú, cuando das, lo das todo. Pero últimamente has sentido que te desgastas para gente que no sabe ni cuidarse a sí misma. Y ya no. Ya no más.

Con información del Horóscopo Negro

