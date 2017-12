Hollywood vs el Bullying

La publicación en Facebook hecha por una mujer que muestra a su hijo envuelto en lágrimas, esforzándose por explicar por qué es intimidado en su escuela de Tennessee, Estados Unidos, desató una avalancha de apoyo nacional.

Kimberly Jones publicó el video de su hijo y escribió: “para que conste, Keaton me pidió que hiciera esto después de pedirme que lo recogiera nuevamente, porque tenía miedo de ir a almorzar”.

En el video, publicado el viernes pasado y que el lunes sumaba 22.5 millones de visitas, Keaton grita: “se burlan de mi nariz, me llaman feo, dicen que no tengo amigos”, agrega el pequeño, cuyo dolor conmovió a todo un país.

Miles de personas han comentado y la mayoría ha ofrecido palabras de aliento a Keaton. La estrella del pop, el canadiense, Justin Bieber declaró en su cuenta de Instagram que “el hecho de que todavía tenga simpatía y compasión por otras personas, demuestra qué tipo de persona es”.

Chris Evans, quien desempeña el papel de Capitán América en la cinta “Avengers” invitó en sus redes sociales al joven y a su madre al estreno de la cinta el próximo año, y le dijo: “mantente fuerte, Keaton. No dejes que te intimiden. Te prometo que se pondrá mejor”.

Otros actores, como Mark Ruffalo, y el mariscal de campo de los Titanes de Tennessee, Jarrett Guarantano, confortaron a Keaton. “Pasé el día con Keaton. Fue increíble conocerlo y ha cambiado mi vida para siempre”, escribió el deportista en la red Twitter.

La madre del joven anotó en su publicación: “hable con sus hijos. Todos sabemos cómo se siente querer pertenecer, pero sólo unos pocos saben cómo realmente se siente no pertenecer a ningún lado”.

En una publicación posterior, Jones escribió: “me siento honrada por la voz que le dieron a mi hijo. Pero todavía es sólo un niño”.

