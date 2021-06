Hellfest: El festival anuncia un impresionante cartel para el 2022

La normalidad en el mundo poco a poco se retoma, y un ejemplo de esto es el festival de metal francés Hellfest, el cual anunció un sorprendente cartel para el 2022 y que ningún metalero se debe de perder.

El evento, que tendrá una duración de siete días, ha reunido a bandas legendarias como Scorpions, Metallica, Nine Inch Nails, Judas Priest, Faith No More, Guns N' Roses, Alice Cooper, Sabaton, Nightwish y Helloween, entre otras muchas más.

�� Hell is Back��



17 > 26 June 2022 - Extended 15th Anniversary

7 Days / 350 Bands. https://t.co/rdNQXqA4Wy



Once in a lifetime Celebration#hellfest pic.twitter.com/8QAC9QSUN8 — Hellfest Open Air Festival (@hellfestopenair) June 17, 2021

El Hellfest Open Air 2022 se llevará a cabo del 17 al 19, en localidad francesa de Clisson, y luego se retomará del 23 al 26 de junio del año próximo, y pese que los boletos de la primera parte ya están agotados desde el 2019, la venta de las entradas para el segundo "round" metalero se llevará a cabo a partir del 7 de junio en el sitio del evento hellfest.fr, pero de forma exclusiva.

Para los que ya tienen sus boletos comprados de la edición que se postergó debido a la pandemia del COVID-19, se informa en el sitio del Hellfest que podrán tener acceso de forma anticipada el 6 de julio para tener las entradas completas.

MB