Helen Ochoa, la joya del regional mexicano

El género grupero había estado dominado por hombres durante mucho tiempo, sin embargo, las intérpretes femeninas han estado abriéndose paso en este estilo musical, lo que ha permitido que se les reconozca y se les valore por la lucha ardua, el sentimiento y la pasión que cada una imprime en su esencia y el mensaje que le quieren brindar a la audiencia.

Helen Ochoa ha estado trabajando desde hace muchos años para hacerse de un nombre y el tiempo le ha estado dando frutos, ahora la conocen en la industria como la joya del regional mexicano. Nacida en Fresno, California, pero de origen mexicano, la cantante había desarrollado su trayectoria sólo en Estados Unidos, pero ahora es tiempo de comenzar a hacer carrera en el país donde está la historia de su familia y la música con la que creció, la de Marco Antonio Solís y otros compositores que la marcaron y la impulsaron a estar en esta carrera.

“De aquí de Guadalajara es mi papá, aquí he venido los inviernos cuando veníamos a pasar la Navidad, pero nunca me había tocado hacer promoción. Entonces, para mí esto es un regalo, me siento muy afortunada de estar aquí. En esta ciudad hay mucha gente que me sigue en mis redes sociales, pero además en muchas plataformas digitales donde se escucha mi música, mucho público es de Guadalajara y Zapopan, el primer lugar donde más me sintonizan, sino mal lo recuerdo es Los Ángeles y luego diversas ciudades de México”.

Con la música en el alma

Helen está promoviendo de manera independiente el sencillo “Descuida” del que hace unos días estrenó el video en YouTube, es una coautoría de Luciano Luna y América Sierra, de hecho en primicia adelanta a esta casa editorial que ya está por grabar un nuevo sencillo que llevará por nombre “No pienses que es por ti”, también de Luciano Luna, pues comparte que son sus vivencias personales, lo que le ha dado el temple de la interpretación y que por ende su público femenino se ha identificado mucho con ella.

“La interpretación siempre ha sido parte de mí porque plasmo las experiencia que yo he tenido tanto en el amor como en el desamor, he pasado todo tipo de cosas porque soy mujer ante todo y hubo una etapa donde yo muy chiquita, sentí que estaba enamorada, y este muchacho me hizo sentir que me quería, tenía una manera tan ágil de manipularme y hacerme pensar que todo lo que él hacia estaba correcto, estaba a nada de casarme con él. Yo sufría, estaba en depresión, pero gracias a Dios no cometí ese error, el tiempo pasó y así supe cuando alguien te rompe el corazón”.

La intérprete agrega que “yo no entendía que esta experiencia me tenía que pasar, y esto le sucede a muchas mujeres, a hombres también, pero yo hablo por ellas. Y en mi caso, cantar este tipo de canciones no solo me nace, también son experiencias verídicas de mi vida. Ahora tengo pila para cantar canciones de superación, ‘Descuida’ de eso se trata: ‘me heriste, me dolió, pero no me volverás a ver en el suelo, ya que me levante, aguas, saldré adelante y en ti no volveré a pensar’, esto le pasa a mucha gente”.

Estandarte de mujeres

Cantar estos temas que tienen que ver con la vida misma cuando una mujer se enamora, ha servido de catarsis para la audiencia femenina de Helen, explica que se ha dado cuenta que la siguen muchas madres solteras, o chicas que están sin hijos, pero que han sufrido en el amor, “tienen esa garra y esas ganas de encontrar a alguien y cuando pasa y piensan que las cosas van a ir bien, se dan cuenta que no es así, y yo no soy la excepción. Ahora estoy feliz con alguien, lo quiero mucho y sé que él también me quiere, pero igual, conoce mi pasado, sabe que no tengo secretos, de hecho estuvo conmigo en muchas ocasiones porque éramos amigos primero”.

El primer disco de Helen fue “Si yo fuera un chico” en 2016, el título es un cover de Beyoncé, un año más tarde publicó “De mí enamórate” que incluía covers y canciones inéditas, ahora está preparando nuevas canciones de manera independiente, y sus visitas a México serán más recurrentes.