Hector Parra: Organizan venta de garage en beneficio del actor

Luego de que salieran a la luz diversas pruebas de abuso sexual en contra del actor Hector Parra hacia su hija Alexa Hoffman, ha sido su hermana Daniela Parra, quien ha salido a defender a su padre de las acusaciones y organizó una venta de garage para solventar los gastos legales del actor.

La venta, que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de marzo en Azcapotzalco, incluye artículos como muebles, ropa, electrodomésticos, alcancías, juguetes y tamales, los cuales empezó a vender antes de que su papá fuera detenido tras la acusación de Alexa.

La hija de Ginni Hoffman y su madre, ex pareja del actor, acudieron a la marcha del 8M y entre la multitud, expresaron su sentir ante la situación mediática que atraviesan y declararon sentirse contentas al saber que se le añadirán más años de prisión a su agresor, logrando así justicia para el acto que involucró videos íntimos del artista compartiendo con su hija una foto que dice: “Tú me enseñaste a no usar ropa” y se censura la fotografía que contiene.

A través de un escrito compartido en redes, Daniela Parra pidió ayuda del público para poder recaudar dinero a través de una segunda venta de garaje de las cosas de su padre Héctor Parra, luego de que tras una audiencia, se estipulara que recibirá una nueva condena el viernes 15.

"Lamentablemente, aunque teníamos esperanzas de la liberación inmediata de mi papá, esa posibilidad no se ha materializado como esperábamos", lamentó Daniela.

Daniela Parra pide apoyo para recaudar dinero para el proceso legal que enfrenta su padre, el actor Héctor Parra.

Enfatizó que aunque tenía la esperanza de que su padre fuera puesto en libertad hace unos días, y así pudiera disfrutar de sus cosas, esto lamentablemente no ocurrió, por lo que las pertenencias que aún tiene de él serán subastadas, pues la prioridad es conseguir su libertad.

"Teníamos toda la esperanza puesta en que mi papá saldría y podría nuevamente disfrutar sus cosas, sin embargo, estamos conscientes de que son cosas materiales y nuestra prioridad en su libertad", se lee.

Daniela Parra agradeció las muestras de cariño que ha recibido ella y su padre, y reiteró el hashtag que ha usado desde hace dos años: #JusticiaParaHectorParra.

