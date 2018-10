¡Hazlo tú mismo! Gracias a "Toontorial"

Desde este fin de semana, en YouTube, y a partir de ayer, a través de la señal de Cartoon Network, se estrenó “Toontorial”, el nuevo contenido digital original del canal, creado por Axur Eneas y Cinema Fantasma, mismo que estará conformado por 15 cápsulas.

Los episodios se estrenarán cada 15 días, y cada uno tiene una duración de aproximadamente cinco minutos. En ellos se verán divertidos tutoriales para realizar las tareas más sencillas y comunes, la cuales serán resueltas de las maneras más inesperadas. Por ejemplo, el primer episodio abordó cómo abrir una lata de frijoles, donde lo primero que se aconsejó fue vestirse de pingüino.

“Toontorial” es el proyecto ganador de la convocatoria “Pitch Me: Evolution” de Cartoon Network y Pixelatl de la edición 2017. Y ahora es una producción original digital de la compañía en Latinoamérica y se une a los anteriores contenidos: “Otra Semana en Cartoon”, “CN Anything” y “Toontuber”.

Jaime Jiménez, directivo de Cartoon Network, comparte en entrevista que la misión de esta convocatoria es mostrar todo el talento en animación que hay en México y América Latina: “La convocatoria desde el lado de la compañía surge de una estrategia que llevamos alrededor de tres años implementando, de destinar más recursos y atención a nuestras plataformas digitales; nosotros en el medio de televisión de paga llevamos 25 años en América Latina con una posición de liderazgo, pero hace tres años en esta región en específico, nos dimos cuenta que había que expandir nuestra red de plataformas y pantallas donde pudiéramos tener interacción con nuestros fans, obviamente YouTube es una plataforma y un punto de contacto súper importante para nuestra audiencia”.

El impulso al canal de YouTube de Cartoon Network ha logrado grandes resultados, pues en menos de dos años pasaron de tener 200 mil suscriptores a registrar hoy en día más de tres millones. “Y para doblar esta apuesta en 2017 de la mano de festival Pixelatl, que es uno de los más importantes de animación en México y Latinoamérica, decidimos sacar esta convocatoria, ‘Pitch Me: Evolution’ que fuera específicamente enfocada a las plataformas digitales y YouTube como centro; que fuera un formato nativo y representara el tipo de contenido que la gente consume ahí”, agrega Jaime. Por su parte, Axur Eneas, como participante y ahora ganador de esta convocatoria, destaca la gran oportunidad que se le ha abierto como creativo digital: “Yo iba a Pixelatl cada año desde su primera edición en Cuernavaca, ha sido un evento fantástico que me ha apoyado mucho en mi carrera de cómic y de animación y cuando sale la convocatoria de ‘Pitch Me: Evolution’ yo me pregunté: ‘¿qué sería nativo de YouTube?’… Y para mí son los superhéroes, con soluciones sencillas de reparar cosas de la casa, así que pensé en un show sobre problemas cotidianos con soluciones absurdas”.

Pare echar a andar su proyecto contactó a Cinema Fantasma: “Parte del festival Pixelatl es conocer a los distintos animadores del país y en sus distintas disciplinas, ahí conocí a Cinema Fantasma que es un estudio de stop motion mexicano y como no tenía mucha experiencia en hacer un show de animación, me acerqué a ellos para que juntos hiciéramos este proyecto para Cartoon Network, hicimos un piloto de cómo sería ‘Toontorial’, lo hicimos de dos minutos y resultó ganador, fue una gran sorpresa… Algo que nos emocionó mucho”.

Ellas toman la pantalla

La convocatoria 2018 llamada “Girl Power: Pitch me the future” ya se realizó, donde la ganadora resultó ser Madelein Treviño con su proyecto “El bosque olvidado”, el cual se verá en 2019. A diferencia de las otras convocatorias ésta fue sólo para mujeres.