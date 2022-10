¡Hay tiro! Gaby Spanic explota contra Pati Chapoy y defiende a su hermana

Luego de que Daniela Spanic, hermana de la actriz Gaby Spanic, fuera golpeada en la cabeza por un hombre, hasta ahora desconocido, afuera de los juzgados de lo familiar en la Ciudad de México, donde acudió por un papeleo referente a su divorcio, Gaby lamentó cómo en un programa de televisión la tacharon de exagerada.

La protagonista de la telenovela "La Usurpadora" lamentó que en "Ventaneando" y Pati Chapoy la descalificaran llamándola exagerada, y argumentó por qué no considera serlo, además de que aseguró que no es una mantenida por su excuñado, como lo aseguró uno de los conductores del programa.

Ademar Nahum, expareja de Daniela Spanic y padre de su hijo, es sospechoso del ataque, según han dejado ver las hermanas Spanic, quienes en el pasado aseguraron ser víctimas de envenenamiento.

"Dicen ¿exagerada? Porque a ellos no los han envenenado y tampoco tienen una hermana que le dio un derrame cerebral, supuestamente por un mal congénito y ahora golpean a mi hermana en el mismo lugar de la operación, el chofer huye del lugar y no la auxilia, ¿eso es exagerado?, ¿y ahora resulta que me mantiene? Mienten, jamás he aceptado dinero de ese señor, trabajo muy duro para sacar adelante a mi hijo. Palabras dichas por mi hermana: 'He vivido un divorcio tormentoso'. ¿Eso es exagerado? La justicia divina existe y ¡Aguas querida Pati, el Dalai Lama diría que se llama Karma!", expresó Spanic en su cuenta de Instagram.

El ataque a Daniela Spanic

De acuerdo con su publirrelacionista, Rodrigo Fragoso, la hermana de Gaby Spanic fue golpeada en la cabeza por un sujeto, provocándole una lesión en la misma zona donde, hace algunos años, fue operada debido a un derrame cerebral.

"La acaban de golpear un sujeto con una piedra en la cabeza, ella estaba formada para entrar a los juzgados y un sujeto pasó corriendo y la golpeó con lo que parece ser una piedra, en el mismo lado donde tuvo el derrame cerebral hace 15 años", dijo Fregoso.

Además, reveló que el impacto le ocasionó una contusión, y aunque recibió de ayuda médica inmediata, tendrá que acudir con un médico especialista para descartar cualquier otro tipo de lesión.

Tanto Daniela como su familia decidieron interponer una denuncia penal contra quien resulte responsable, pues están convencidos de que este hecho no fue una casualidad, sino un intento de terminar con su vida. En el momento de esta entrevista, la actriz se encontraba rindiendo su declaración ante las autoridades.

OA