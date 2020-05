Harry Styles paga fianzas de manifestantes por George Floyd

Estados Unidos pasa por un momento de tensión debido a las protestas de varias personas que piden justicia por el asesinato de George Floyd.

Ante esta situación, Harry Styles mandó un mensaje en el que pide igualdad entre todas las personas y se reduzca la violencia.

"Hago cosas todos los días sin miedo, porque soy privilegiado, y soy privilegiado todos los días porque soy blanco. No ser racista no es suficiente, debemos ser anti racistas. El cambio social se promulga cuando una sociedad se moviliza. Me solidarizo con todos los que protestan".

Además, el exmiembro de One Direction decidió brindar un apoyo económico para pagar las fianzas de las personas que sean arrestadas durante las manifestaciones.

"Estoy donando para ayudar a pagar la fianza de los organizadores arrestados. Mira hacia dentro, edúcate a ti y a los demás".

Styles se unió a celebridades como Steve Carell, Ben Schwartz y Seth Rogen en este movimiento para apoyar la donación.

