Harry Styles en Guadalajara: El cantante se toma foto con fan mexicana y enloquece Internet

Está más que confirmado que el cantante Harry Styles ya se encuentra en México para ofrecer su show de “Love On Tour”.

Fue a través de la cuenta oficial de las noticias de Harry Styles que se publicó una fotografía del ex One Direction junto a una fan, cuyo rostro fue cubierto por un sticker para proteger su identidad.

Harry Styles se presentará hoy domingo 20 de noviembre en la Arena VFG de Guadalajara; el próximo martes 22 de noviembre ofrecerá un show en la Arena Monterrey y el jueves 24 y 25 en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Las presentaciones de Styles se dan luego de que el cantante tuviera que posponer sus conciertos en 2019 y 2020 por la pandemia, por lo que muchos fans están ansiosos por ver su presentación, sobre todo después del lanzamiento del álbum “Harry´s House”.

La foto de Harry Styles y una fan en México. ESPECIAL

Para el tour, Harry Styles estará acompañado de Arlo Parks, Koffee, Mitsuki y Wolf Alice.

¿Cuánto cuestan los boletos para los conciertos de Harry Styles en México?

Los precios para los conciertos de Harry Styles en México fueron los siguientes:

Arena VFG - Guadalajara

Pit parados $3500

Precios Pista Sillas

A$2,807

B$2,307

C$1,807

$1407 Planta Baja

$1,107 Plateas

$907 Planta alta

$607 sección 300

Foro Sol - CDMX

Pits $3,662

Pista Sentados

Niv A $3,242

Niv B $2,742

Niv C $2,237

Niv D $1,907

Niv E $1,607

NA $1,107

VA $1,437

NB $817

VB $1,007

NC $437

VC$617

CANCHA GENERAL B $1,007

Arena Monterrey

Pit $4;025

Vip $3;459

Oro $2;884

Barrera $2;194

Butaca $1;964

Pref especial $1;734

Super palco $1;504

Preferente $1;274

Luneta especial $952

Luneta $722

Balcón $584

Harry Styles se ha establecido como uno de los artistas más grandes e influyentes de la música. Su álbum debut homónimo en solitario se convirtió en uno de los diez álbumes más vendidos del año en el mundo y tuvo la mayor primera semana de ventas de un artista masculino en la historia.

Su segundo álbum, “Fine Line”, encabezó el Billboard 200 cuando se lanzó, lo que lo convirtió en el segundo álbum número uno de Harry en los EU e hizo historia en las listas de éxitos al proporcionar la mayor semana de ventas para un artista masculino en solitario en el Reino Unido desde que Nielsen Music comenzó a comercializar electrónicamente los datos de ventas en 1991.

Finalmente, lanzó "Harry´s House" fue lanzado en mayo de este año con éxitos como "As It Was", "Little Freak", entre otros. El álbum está nomindado en 6 categorías al Grammy.

Desde que inició su carrera en solitario, ha ganado prestigiosos reconocimientos, incluidos dos premios BRIT, un premio Grammy, un premio Ivor Novello, un premio American Music y muchos otros en todo el mundo, además de ser el primer hombre en aparecer en solitario en la portada de la Revista Vogue.

AC