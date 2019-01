"Harry Potter" apoya a los Rams

El actor Daniel Radcliffe, quien interpreta a Harry Potter en la saga de películas del mismo nombre, apoyará a los Rams de Los Ángeles en el Super Bowl LIII.

Durante el festival de cine en Sundance, el artista comentó que la relación entre Tom Brady, quarterback de Patriots, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, han provocado su disgusto por Nueva Inglaterra.

"Quita esa gorra de MAGA (Make Amercia Great Again) de tu casillero", dijo Radcliffe a la revista Variety. "Ese fue el momento en que dijimos: 'Venga, eres muy bueno y queremos apoyarte, pero no pongas eso detrás de ti. No lo coloques ahí'".

Cuando Trump se encontraba en campaña presidencial, le mandó a Brady la distinguida gorra roja, con la leyenda "Hacer a Estados Unidos grande otra vez", y causó mucha polémica. El pasador ha intentado separar su relación con el magnate, quien insiste que es su amigo. Incluso, Tom no asistió a la ceremonia en la Casa Blanca después de ganar el Super Bowl LI.

Radcliffe es muy aficionado del futbol americano, deporte que conoció hasta que se convirtió en una estrella global por la franquicia de la escritora J.K. Rowling. En diversas entrevistas, el actor ha reconocido que si le toca trabajar en una obra de teatro en domingo, revisa los resultados y jugadas en su celular entre escenas. En otras ocasiones, ha reconocido su admiración por Brady, mas, por el momento, se encuentra en su contra para el próximo domingo.

JB