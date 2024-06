La cantante de Estados Unidos, Halsey se volvió tendencia por su conmovedora canción "The End". Una canción recién estrenada en que confesó ante sus fans que padece dos graves enfermedades que han puesto en grave riesgo su vida. Ashley Nicolette Rangipane confirma que padece leucemia y lupus.

Además de la canción, la artista subió cuatro videos a su cuenta oficial de Instagram. La descripción de la publicación es certera pero desgarradora: "En pocas palabras, tengo suerte de estar viva. Escribí un álbum. Comienza con The End". En la publicación se ve a la artista en su tratamiento contra el cáncer y los estragos que ha provocado en su rostro y cuerpo.

“Hay veneno en mi cerebro y en mi sangre (...) ¿Te gustaría quedarte un rato? ¿Te irás cuando se pusiera difícil? Entonces corrí a la clínica y pedí ver al hombre con una bata blanca...”, dice el nuevo sencillo de la compositora estadunidense, que habla de las quimioterapias aplicadas para tratar de contrarrestar el cáncer en su sangre.

¿Quién es Halsey?

Halsey, cuyo nombre real es Ashley Nicolette Frangipane, es una cantante, compositora y actriz estadounidense nacida el 29 de septiembre de 1994 en Edison, Nueva Jersey. Conocida por su estilo musical que combina elementos del pop, electropop, y el indie pop, Halsey ganó prominencia en la escena musical con su distintiva voz y letras profundas.

Carrera Musical

Halsey se dio a conocer inicialmente a través de plataformas de redes sociales y SoundCloud, donde comenzó a ganar seguidores gracias a su estilo auténtico y lírico. Su primer gran éxito llegó con su álbum debut, "Badlands" (2015), que incluyó sencillos populares como "New Americana" y "Colors".

El éxito continuó con su segundo álbum, “Hopeless Fountain Kingdom” (2017), que debutó en el número uno en la lista Billboard 200 y contó con éxitos como "Now or Never" y "Bad at Love". Su tercer álbum, “Manic” (2020), también fue bien recibido, destacando la canción "Without Me", que se convirtió en uno de sus mayores éxitos comerciales.

La música de Halsey a menudo aborda temas personales y sociales, como la identidad, la sexualidad, la salud mental y las relaciones. Es conocida por su estilo narrativo y su habilidad para mezclar géneros musicales. Su estética visual también ha sido una parte importante de su identidad artística, a menudo incorporando elementos de la moda y el arte contemporáneo en sus videos musicales y presentaciones.

Reconocimientos

Halsey ha recibido numerosos premios y nominaciones a lo largo de su carrera, incluyendo nominaciones a los Grammy. Además de su éxito musical, es conocida por su activismo social, hablando abiertamente sobre temas como los derechos de la comunidad LGBTQ+, la salud mental y la justicia racial.

En resumen, Halsey es una artista multifacética que ha dejado una marca significativa en la música pop moderna a través de su talento, autenticidad y compromiso con importantes causas sociales.

BB