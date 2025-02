Halsey anuncia su nuevo tour, "For My Last Trick"

La cantante Halsey de 30 años de edad, anunció recientemente su nuevo tour For My Last Trick (para mi último truco en inglés), en la cuál contará con el apoyo de artistas como Evanescence y Alvvay, como invitados especiales.

A través de sus redes sociales, Halsey publicó este jueves un pequeño y divertido sketch en donde observamos a la artista preparándose para su funeral, el cual es cancelado:

"Mi funeral fue cancelado, así que llevaré el espectáculo a la gira: For My Last Trick: The Tour. Regístrate para obtener acceso de preventa ahora en http://formylasttrick.com", escribió en sus redes.

Puedes ver el adelanto aquí:

Luego de estrenar su álbum The Great Impersonator en octubre del año pasado, Halsey regresa a los escenarios para recorrer 32 ciudades de Norteamérica , abarcando Estados Unidos y Canadá.

La gira está prevista para iniciar el 10 de mayo del 2025 en el Toyota Pavilion, en Concord, California, y culminando (hasta el momento) el 6 de julio en el Yaamava’ Theatre, en Highland, California. Se espera que posteriormente anuncie fechas internacionales al tour.

Además, contará con bandas y artistas invitados incluyendo a Evanescence, The Warning, Del Water Gap, Alvvays, entre otros. Los boletos estarán a la venta el próximo viernes 21 de febrero, con opciones de preventa el 19 de febrero.

Este regreso a los escenarios es bastante significativo para la artista y sus fans, pues en abril del año pasado compartió que ha estado luchando con enfermedades crónicas autoinmunes como el lupus, leucemia y trastornos linfoproliferativos de células T. En sus propias palabras, “tiene suerte de estar viva”.

Durante su recuperación escribió su quinto álbum de estudio, The Great Impersonator, del cual publicó los sencillos “The End”, “Lucky”, “Lonely is the Muse” y “Ego”. En el álbum profundiza sobre temas como su enfermedad, sus relaciones interpersonales y su maternidad.

