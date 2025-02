Capitán América: Brave New World: ¿Cuántas escenas post-créditos tiene?

Capitán América: Un nuevo mundo (Captain America: Brave New World en inglés), estrenada en México este jueves 13 de febrero, es una de las cintas más esperadas del año , pues pertenece al nuevo Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), y es la continuación de la miniserie de Disney+ The Falcon and the Winter Soldier.

En la película número 35 del UCM dirigida por Julius Onah, veremos a Sam Wilson, el nuevo Capitán América, en medio de un incidente internacional, en donde debe descubrir la verdad detrás de un complot global, en el que se ve involucrado el nuevo presidente de Estados Unidos.

¿Hay escenas post-créditos?

Las películas de este universo de superhéroes se caracterizan, además de sus innumerables referencias a los cómics originales, por sus icónicas escenas después de los créditos, que generalmente revelan información importante sobre las siguientes películas.

En este sentido, la cuarta película de Capitán América, y la primera con Sam Wilson como el nuevo superhéroe, sí tiene escenas post-créditos.

¿Cuántas escenas son?

El largometraje con una duración de 119 minutos, y protagonizado por el actor Anthony Mackie, tiene únicamente una escena después de los créditos, pues se descartó la idea de agregar una escena a la mitad de los créditos.

Por ello, para poder verla tienes que quedarte en tu asiento del cine y esperar con paciencia a que todos los créditos terminen.

Esta última escena es importante , ya que, sin hacer spoilers, el material adicional de Captain America: Brave New World muestra el destino de al menos dos personajes de la película, y deja pistas de lo que les espera en el futuro.

AL