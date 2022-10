Halloween: La Noche Final, ¡No te pierdas el desenlace de esta gran saga!

Esta es la última batalla de Laurie Strode. Después de 45 años, la franquicia de terror más aclamada de la historia llega a su épica y terrorífica conclusión, con Laurie Strode enfrentándose por última vez contra la encarnación del mal, Michael Myers, en una confrontación final como nunca antes se había visto en la pantalla. Sólo uno de ellos sobrevivirá.

La icónica Jamie Lee Curtis regresa por última vez como Laurie Strode, la primera “chica final” del terror y el papel que empezó la carrera de Curtis. Curtis ha interpretado a Laurie por más de cuatro décadas, una de las más longevas participaciones de un actor en un mismo personaje en la historia del cine. Cuando la franquicia se relanzó en 2018, Halloween rompió récords en taquilla, convirtiéndose en el capítulo más taquillero de la franquicia y estableciendo un nuevo récord de un fin de semana de estreno para una película de terror protagonizada por una mujer.

Cuatro años después de los sucesos de Halloween Kills: La Noche Aún No Termina, Laurie vive con su nieta Allyson (Andi Matichak) y está terminando de escribir su novela autobiográfica. Michael Myers no ha sido visto desde entonces. Laurie, después de permitir que el espectro de Michael determinara e impulsara su realidad durante décadas, ha decidido liberarse del miedo y la ira y aceptar la vida.

Pero cuando un joven, Corey Cunningham (Rohan Campbell; The Hardy Boys, Un lugar para soñar), es acusado de matar a un niño que él cuidaba, se desencadena una serie de violencia y terror que obligará a Laurie a enfrentarse finalmente al mal que no puede controlar, de una vez por todas. Halloween: La Noche Final es co-protagonizada por Will Patton como el Oficial Frank Hawkins, Kyle Richards como Lindsey Wallace y James Jude Courtney como Michael Myers “The Shape”.

No te pierdas este gran desenlance, que llega a los cines de México este 13 de octubre.

FS