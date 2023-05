Desde que en 2019 se anunció quiénes serían los actores que darían vida al live action de “La Sirenita” surgieron diversas opiniones: algunos aprobaron que cambiaran el tono de piel a la protagonista y se apostara por Halle Bailey -afroamericana-, mientras que otros sufrieron porque querían que “Ariel” fuera igual a la versión animada de 1989, pelirroja.

Pero a estas alturas de la vida no debe haber espacio para el racismo, y por lo pronto, la cinta llega este 25 de mayo a las salas de cine en México y la crítica ya calificó de maravillosa la actuación de Halle, en el rol protagónico de “Ariel”.

En entrevista, la cinco veces nominada a los Premios Grammy comparte cómo le llegó este proyecto a su vida: “Este trabajo soñado comenzó para mí en 2018. Mi hermana y yo somos cantantes y tuvimos dos actuaciones muy importantes en el Super Bowl y en los Premios Grammy, y unas semanas después me llegó un correo electrónico en el que me preguntaban si quería audicionar para ‘La Sirenita”. Y no lo podía creer, ¿yo para ‘Ariel’? Estaba muy entusiasmada porque esa película es una de mis favoritas desde que era niña. Poco después, hice la audición y me reuní con Rob Marshall y John Deluca y me contaron cuál era su visión, y no mucho después ya me habían catapultado hacia este extraordinario viaje de convertirme en ‘Ariel’”.

-¿Nos puedes hablar sobre “Ariel” y cómo te relacionas con el personaje?

-Bueno, siempre me encantó el agua. Me crie en Atlanta (Georgia), y teníamos una piscina en la que me pasaba todo el día en el verano. Recuerdo mirar “La Sirenita” una y otra vez imaginándome que era “Ariel” y cantando las canciones, pero jamás me imaginé que la iba a interpretar. Hay algo tan especial en eso de ser una sirena, porque es una mezcla entre esa hermosa criatura mítica y tu yo auténtico, y creo que es por eso que a tantos niños les encanta el personaje. Es muy especial verla luchar por sí misma y por lo que ella quiere. Siento que estamos en un mismo camino, y por eso me dediqué tanto al papel y me siento tan honrada de interpretarlo.

Antes de esta película siempre me había considerado cantante, así que ahora que me estoy aventurando en la actuación siento que estoy entrando en un mundo diferente. Todos los días aprendo cosas como “Ariel”, que no conoce el mundo fuera del agua y que está constantemente admirada e impactada por todo lo nuevo y por las cosas de las que se va dando cuenta. Las dos venimos de familias grandes, yo soy la menor de las hermanas, igual que ella, y mi padre, como el de “Ariel”, siempre quiso protegerme y escudarme de ciertas cosas del mundo, lo que hizo que trabajar con Javier Bardem fuera tan impresionante, porque sentía que estaba hablando con mi padre sobre aventurarme al mundo y crecer.

-¿Qué nos puedes decir sobre la historia?

“La Sirenita” es la historia de esta sirena joven y hermosa que está dispuesta a renunciar a su voz y a su vida bajo el mar para ver la tierra, la vida fuera del agua, porque le apasiona. Está llena de curiosidad y está dispuesta a todo para cumplir su sueño; así que hace un trato con “Úrsula”, quien tomará su voz a cambio de darle piernas humanas, pero también hará lo imposible para evitar que el príncipe la bese. El sueño de “Ariel” es conocer al príncipe, así que te parte el corazón, porque ella renunció a tantas cosas, y justo lo que necesita para comunicarse con “Eric” es la voz. Es un viaje hermoso de dos personas apasionadas por diferentes mundos que quieren conocer más. Pero también es sobre una muchacha que quiere crecer y experimentar la vida más allá del único mundo que conoce.

-¿Cómo describirías a “Ariel”?

-Es apasionada y muy sabia. Es muy madura para su edad. Sabe lo que quiere y siento que me conecto con ella en muchos sentidos; por ejemplo, a mí me interesan los signos del zodiaco, y yo soy Aries, un signo de fuego, y siento que “Ariel” debe ser de Aries también, porque no se da por vencida.

-¿Cómo fue trabajar con Rob Marshall como director?

-Trabajar con Rob Marshall fue una experiencia increíble. Fue inspirador ver a alguien tan apasionado por su trabajo y tan exigente con todos los detalles. Creo que eso es lo que hace que un artista sea un artista. Uno sabe lo que quiere e insiste hasta que lo logra. Estoy feliz de haber podido trabajar con él y que me haya guiado en este camino, porque esta fue mi primera película importante, pero al mismo tiempo porque me exigió y me propuso desafíos. Aprendí mucho de él. Yo soy el tipo de persona a la que le gusta ensayar mucho para que me entre en la sangre, para luego poder encontrar el enfoque apropiado. Y a Rob le gusta ensayar. Los ensayos fueron geniales porque nos permitieron vincularnos con nuestros personajes.

-Cuéntanos sobre la música de la película, ¿habrá canciones nuevas?

-Me encanta la música de la película. Primero, las icónicas canciones de la película animada son legendarias y van a vivir para siempre. Esas canciones no van a morir nunca, que es una de las cosas que me gusta especialmente de la música: puede vivir eternamente. Fue emocionante participar de las canciones originales y de las nuevas. Ariel tiene una canción nueva llamada “For the First Time”, que canta cuando sale a tierra firme y descubre todas estas cosas nuevas, y todo la asusta pero al mismo tiempo es emocionante y nuevo. Es una hermosa adición y, de hecho, es posible que se convierta en mi nueva canción favorita, esa y “Part of Your World”. Eric tiene una nueva canción llamada “Wild Uncharted Waters”, que es una canción grandiosa y bella, que es básicamente un llamado desesperado a “Ariel”, que es la mujer que lo salvó. La canción es muy emotiva y hermosa, y la manera en la que él la canta es increíble. Y por supuesto, trabajar con Alan Menken fue maravilloso. Me quedé impactada cuando lo conocí y traté de que no se notara mi emoción, pero al ver la hermosa persona que es, y lo normal y tranquilo que es, me hizo sentir muy cómoda y muy feliz. Él escribió muchísimas canciones impresionantes que nos llegaron al corazón; siento que aprendí mucho de él. Y Lin-Manuel Miranda, amo su trabajo. Trae una energía muy alegre a todos los proyectos en los que participa y trabajar estrechamente con él y que me guiara en las canciones fue un verdadero honor. No hay mucho que se pueda decir de Lin-Manuel Miranda que no se haya dicho ya. Es sencillamente brillante.

-¿Cómo fue hacer las pregrabaciones con los otros actores?

-Grabar con Awkwafina, Daveed Diggs y Jacob Tremblay fue una experiencia memorable. Los quiero muchísimo, especialmente a Jacob. Cada vez que miraba a Jacob pensaba en mi hermano menor. La relación entre “Flounder” y “Ariel” es tan hermosa, ella siempre está allí para guiarlo y él está siempre para protegerla y dar lo mejor de sí. Es lo más dulce que hay. Y Awkwafina como “Scuttle” es divertido. Ella sabe quién es y sabe lo que quiere, y fue inspirador verla todos los días. Es auténticamente ella misma, y creo que eso es lo que la hace tan hermosa. Y después, Daveed Diggs como “Sebastián” es genial. Puede hablar y rapear muy rápido. Tiene una relación especial con “Ariel” y realmente quiere lo mejor para ella, y quiere protegerla. Aunque el papel de cuidarla se lo dio el padre de ella, él está muy preocupado por “Ariel”, y verlo tratar de controlarla es una de las partes más divertidas de la película.

-¿Nos puedes platicar sobre las escenas bajo el agua?

Me encantó el trabajo en el tanque. Realmente te hacía sentir que estabas en medio del océano, lo que me ayudó a conectarme con “Ariel” y sentir que era una sirena de verdad. Había tantas cosas sucediendo alrededor, con todo el frenesí de las cámaras y las luces y todo eso, que para encontrar resguardo, podía sumergirme en el agua. Fue muy importante para mí estar en ese entorno como “Ariel”, aun durante la tormenta, porque podía realmente conectarme con quien es ella y con lo que estaba sintiendo a medida que iba descubriendo todas esas cosas nuevas por primera vez. Estar rodeada de agua y que te tiren las olas en la cara fue una experiencia poderosa, y me siento muy agradecida. El entrenamiento de escenas de riesgo fue muy difícil, pero divertido.

-¿Cómo fue trabajar con el resto del elenco?

Jonah Hauer-King es el príncipe perfecto porque es la personificación de la grandeza, del número uno, y también porque es fiel a sí mismo, en todo sentido. Es muy alto y, cuando entra a una habitación, tiene una apariencia majestuosa. Es una hermosa persona, por dentro y por fuera, y realmente pienso que así es “Eric”. Es un aventurero, pero también un espíritu bondadoso.

Trabajar con Melissa McCarthy fue una experiencia muy importante, también. Siempre fui una gran fan de ella porque es divertida y una actriz talentosísima. Verla convertirse en “Úrsula” fue impactante porque ella es una persona adorable y sonriente, y luego la ves convertirse en esta “Úrsula” oscura y retorcida, pero también jocosa. Ensayar con ella para “Poor Unfortunate Souls” fue algo que no me voy a olvidar nunca, porque fue divertido, pero también atemorizador, porque “Ariel” está nerviosa y tratando de decidir qué hacer y Melissa, como “Úrsula”, hace un trabajo maravilloso en convencer a “Ariel”. Es muy inteligente porque la convence con una especie de amor maternal que sabe que a “Ariel” le falta en su vida. Así que “Ariel” se siente atraída por esta figura reconfortante de amor que le promete todo lo que ella siempre quiso.

El actor español Javier Bardem, da vida al poderoso “Rey Tritón”. CORTESÍA

Modifican las canciones

El live action de “La Sirenita” ha significado muchos cambios, en contraste con la película animada de Disney que se estrenó en 1989. Este clásico de Walt Disney Pictures, inspirado en el cuento homónimo de Hans Christian Andersen, fue dirigido por Ron Clements y John Musker; mientras que la música corrió a cargo de Alan Menken, Howard Ashman y Federico Mateo.

El álbum sonoro de la película animada está compuesto por siete canciones, mientras que los 12 restantes son melodías. Esta banda sonora ganó dos premios Oscar en las categorías de “Mejor banda sonora”, así como “Mejor canción original”, además obtuvo un Globo de Oro como “Mejor banda Sonora”, entre otros galardones.

Pero, ¿qué canciones se modificaron para el live action de “La Sirenita”? Alan Menken, creador de la banda sonora de la película, reconoció que sí se hicieron adecuaciones en la música para el live action de “La Sirenita”. Admitió que la canción “Kiss the Girl”, interpretada por “Sebastián”, sufrió cambios porque la gente se ha vuelto sensible a la idea de que el príncipe “Eric” pudiera obligar a “Ariel” a realizar alguna acción que fuera contra su voluntad, auspiciado por el canto unísono de seres marinos.

La actriz Melissa McCarthy, da vida a “Úrsula”, la villana de la historia. CORTESÍA

Sinopsis

¿De qué va “La Sirenita”?

“Ariel”, la más joven de las hijas del “Rey Tritón” y la más rebelde, sueña con conocer el mundo más allá del mar y mientras visita la superficie se enamora del príncipe “Eric”. Aunque las sirenas tienen prohibido relacionarse con los humanos, “Ariel” debe seguir su corazón. Ella hace un trato con la malvada bruja del mar, “Úrsula”, que le da la oportunidad de experimentar la vida sobre la tierra, lo cual pondrá su existencia y la corona de su padre en peligro.

“La Sirenita”, en una escena junto al príncipe “Eric”. CORTESÍA

