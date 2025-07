Habrá adaptación de "Im Glad My Mom Died", libro de Jennette McCurdy

I'm Glad My Mom Died (Me alegro de que mi madre haya muerto en inglés), es un libro que relata las memorias de Jennette McCurdy, ex actriz de los programas iCarly y Sam y Cat Nickelodeon. En él, se narra su traumática infancia y adolescencia, marcadas por la abusiva y complicada relación con su madre , quien la impulsó a ser actriz desde pequeña, y controlando todos los aspectos de su vida.

La publicación de este libro, en 2022, causó un gran revuelo, pues explora delicados temas como los trastornos alimenticios, adicciones, relaciones tóxicas y la búsqueda de identidad. Además, logramos entender el por qué la actriz decidió alejarse del mundo del entretenimiento.

El libro tendrá adaptación

A casi 3 años de su publicación, la actriz y autora del best seller compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en donde, además de confirmar que su libro tendrá una adaptación televisiva, revela quién será la actriz que interprete a su difunta madre.

Se trata de nada más y nada menos que Jennifer Aniston , estrella de comedias como Friends, Viviendo con mi ex y Una esposa de mentira, que además de ser la protagonista, también se desempeñará como productora ejecutiva de la serie.

La comedia dramática de diez episodios, seguirá la compleja relación entre una joven estrella de una exitosa serie infantil y su madre narcisista, orgullosa de definirse como "la madre de una celebridad". Aún no se sabe quienes formarán parte del resto del cast ni cuando comenzará la producción.

Por su parte, McCurdy trabajará en conjunto con Ari Katcher en el guion, producción y dirección de la serie.

I’m Glad My Mom Died, en donde explora complicada relación que tuvo con su madre, alcanzó más de 80 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times.

