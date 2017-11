Ha*Ash, adiós al drama

Las hermanas Hannah y Ashley del dueto Ha*Ash viven un momento intenso en su carrera con la salida de su nuevo disco, “30 de febrero”, un álbum que las retrata relajadas y divertidas, donde se dan el permiso de ser más libres y alejarse un poco de las baladas para sufrir, que siguen presentes, pero donde también hay toques urbanos, para muestra su primer sencillo “Cien años” que cantan a dueto con Prince Royce y que ha tenido buena recepción por parte del público.

En entrevista con este medio, hablan sobre la realización del material que se lanzará de manera física y digital en diciembre, así como los nuevos planes que vienen en su carrera. “Ya pronto viene el nuevo disco, ya está el nuevo sencillo y arrancaremos una nueva gira en febrero. Estamos muy contentas, queremos que Guadalajara sea de las primeras plazas donde traigamos el tour”, dice Hannah.

Sobre el título del material, fue un poco jugar con la ironía. “Es un poco el ambiente del disco, un poco sarcástico y divertido, creo que salió nuestro adolescente que no habíamos sacado en otros discos, salió, a jugar”, comparte Ashley. Las hermanas trabajaron la composición y la producción desde otra perspectiva, dejándose llevar por la emociones y siendo fieles a su libertad creativa.

“Son historias más actuales, también la energía que teníamos cuando estamos haciendo el disco, estábamos terminando la gira más importante de nuestra carrera hasta el momento que fue ‘Primera Fila’, un disco muy importante y mezclando eso más yendo a Miami (a grabar), estábamos viviendo cosas más positivas. Entonces es un disco más relajado, obviamente también hay nuestras canciones de desamor, pero son historias más actuales”, platica Hannah.

Nada las agobia

“Primera Fila” marcó un parteaguas en sus carrera, varios sencillos estuvieron en la listas de popularidad en streaming y plataformas digitales, por lo que el reto de un nuevo material, intentar superar este álbum que sigue en el gusto del público, no suena fácil, aunque el dúo lo toma con calma. “No hay tiempo de pensar en eso, porque si lo haces te bloqueas y no sale lo que tiene que salir, pero siendo objetivas y viéndolo fríamente sí, superar el disco pasado es un gran reto, pero más que superar, queremos que la gente siga creciendo con nosotras”, subraya Ashley.

Hannah explica que regularmente entre disco y disco se tardan dos años en la realización, pero para “30 de Febrero”, la mecánica y la rutina cambió. ”Cuando comenzamos a escribirlo la estábamos pasando bien, y nos dimos cuenta que esa es la manera de hacer la música, de las 14 canciones que hicimos, 12 entraron al álbum, eran las que tenían que estar, además nos dimos la oportunidad de buscar sonidos nuevos en los que no habíamos estado antes, en la composición hay que ser permisivos. La vida no sorprendió muchísimo, quedamos muy contentas, diría que es el disco del que más orgullosas nos sentimos”.

Ellas le dan un toque de urbano a su música, y aunque es el género estrella entre la audiencia joven, hay un sector que lo critica y que no está conforme con que sea el más popular en las listas de popularidad. “Por algo está en los primeros lugares mundialmente. Hannah y yo nunca hemos dicho que no nos gusta un género o que estamos en contra. Música es música, la gente se identifica porque es lo que necesita escuchar. Cuando estábamos en Miami componiendo este disco, lo que escuchábamos en la playa, en un bar, en un restaurante, es la música de reggaetón, obviamente eso lo traen en la sangre cuando te despiertas al siguiente día y te pones a componer, porque son las canciones con las que ligaste, bailaste y la estás pasando bien. Y no es que Hannah y yo queramos ser reggaetoneras ni mucho menos, pero es algo que nos atrevimos a coquetearle”.

“A una buena canción —agrega Hannah— la puedes volver salsa, balada, bachata o reggaetón, pero al final esos son los adornos. Más que juzgar al género hay que juzgar a la canción y Ashley y yo siempre nos hemos basado en eso, sacar letras de historias actuales”.

En “30 de febrero” habrá un poco de todo, temas más bailables, baladas grandes y más colaboraciones, habrá otro dueto con un caballero. Las sorpresas las irán revelando desde sus redes sociales.

Contra el abuso

Ahora que son un tema de coyuntura los casos de abuso y acoso que se dan en el cine en Hollywood y que en México también han hecho eco, Ha*Ash aconsejan a los jóvenes que van iniciando su carrera o que tienen sueños por cumplir, que confíen en su talento. “No se dejen basar por la presión de otros, así como las mujeres han hecho cambios en la sociedad para con sus derechos, también tendría que ser lo mismo para todos, como sociedad tenemos que ir mejorando, reconociendo donde no estamos bien y cambiarlo”. Y Ashley finaliza, “nosotras hemos sido el ejemplo de que nunca hemos permitido ningún acoso para lograr lo que queremos”.

¡La unión hace la fuerza!

Las hermanas continuamente están siendo parte de movimientos sociales, aportando su granito de arena, ya sea desde pasar tiempo con sus fans y alegrarles la vida a los que están en un momento de vulnerabilidad o sumarse como voluntarias ahora que ocurrió el suceso del sismo en el centro del país. Ambas destacan que la juventud sí está comprometida con su nación y ellas lo tienen más que comprobado.

“Nosotras nos sentimos tan orgullosas de México y su gente porque nos tocó vivir el terremoto en la capital y vimos cómo todos salieron a ayudar de la forma que podían. Ashley y yo quisimos salir ayudar no como figuras públicas sino como seres humanos y hacer todo lo posible para ayudar a muchos que lo perdieron todo”.

Además, son voceras de Save The Children por los derechos de los niños y en los siguientes meses desde sus redes sociales estarán platicando más acerca de las actividades que tendrán durante su gira con ellos para que si hay personas que se quieran sumar con ellas, sepan cómo hacerlo, también tienen un fondo con su nombre donde en cada tour lo van destinando a cosas diferentes, este año será donado a quienes se vieron afectados por el sismo.