Ha-Ash presenta video de su sencillo “Eso no va a suceder”

Con un mensaje de empoderamiento de la mujer, Ha-Ash presentó el video oficial del nuevo sencillo “Eso no va a suceder”, que está disponible en su canal de YouTube.

“Es mejor estar sola que vivir con mentiras”

El corte forma parte del álbum más reciente de Hanna y Ashley, “30 de febrero”, con el que han ganado diversos premios, entre ellos un Disco de Platino por el primer sencillo “100 años”, grabado en colaboración con Prince Royce.

El clip, que tiene como protagonistas al dúo mexicano junto con las influencers, Natalia Téllez, Renata Notni y Dhasia Wezka, transmite la idea de que no se necesita a un hombre para ser feliz.

En el clip, Hanna y Ashley le dan oportunidad a las mujeres para pensar mejor sus decisiones y las invitan a volverse cómplices de su aventura con frases como: “Es mejor estar sola que vivir con mentiras”.

El rodaje se realizó bajo la dirección de Emiliano Castro y la participación del director de fotografía Ernesto Lomelí, quien trabajó con Guillermo del Toro en la película “Titanes del Pacífico”.

Las cantantes compartieron en su cuenta de Twitter las imágenes detrás de cámaras del mismo video, invitando a sus fans a adentrarse en su más reciente sencillo. “Ya vieron el BEHIND THE SCENES de nuestro nuevo video “Eso No Va A Suceder” , compartieron.

En la actualidad las hermanas continúan con su “#Gira100AñosContigo”, con la que han cubierto más de 50 fechas y tienen previstas tres presentaciones en Estados Unidos en octubre, así como un concierto en el Auditorio Nacional en noviembre próximo.

AC