El Día de Muertos es por mucho una de las tradiciones más coloridas de nuestro país, pero también una de las festividades que más se prestan al humor, partiendo desde la sensibilidad y respeto que el tema amerita, y eso lo sabe muy bien el cineasta Noé Santillán, quien en su más reciente filme “Mamá para rato”, retoma esta celebración para, desde la comedia y la reflexión, plantear al espectador qué pasa con las relaciones familiares cuando alguien ha trascendido a otro plano y nos observa desde “el más allá”.

La película “Mamá para rato” llega mañana en exclusiva a HBO Max, encabezada por la primera actriz Carmen Beato, quien encarna a “Edith”, una madre que emocionada por regresar al mundo de los vivos durante el Día de Muertos, encuentra a sus tres adultos hijos: “Ofelia” (Tato Alexander), “Óscar” (Gustavo Egelhaaf) y “Rafa” (José Eduardo Derbez), hechos un verdadero desastre con infinidad de problemas financieros, laborales y sin saber qué rumbo tomar para triunfar en la vida.

Desconcertada por las dificultades de sus hijos y viendo cómo todos sus esfuerzos como madre para darles el mejor futuro están por ser arrojados por la borda, “Edith” se las ingenia para poder “regresar” con sus hijos y poner la cosas en orden, sin embargo, esta peculiar experiencia la harán reconocer que en vida fue una mamá aprensiva, controladora y quizá un poquito responsable del caos familiar que ahora la atormenta desde “el más allá”.

“Tu mamá es tu mamá y siempre te va a cuidar, siempre te va a querer, nadie te va a procurar y estar como tu mamá. Es algo tan común en todos nosotros, o en la inmensa mayoría, que muchas veces el amor se transforma en controlar, un poco asfixiar y no dejar ir a los hijos a que se desarrollen, a que aprendan a estar solos”, comparte Beato en entrevista con EL INFORMADOR.

Un comedia para reflexionar

Sobre la pesada carga emocional que su personaje “Edith” tiene en la trama, pues ni muerta puede encontrar el eterno descanso sabiendo que sus hijos están en serios problemas, Carmen Beato destaca que “Mamá para rato” es por mucho un reflejo de cómo los problemas familiares se afrontan. “Hay veces que en lugar de educar, las mamás tratan de resolver todo, pero por amor, y es un gran error, pero es algo que sucede. La relación familiar es natural, es verdadera, de que te peleas, te quieren, reclamas, la madre se desespera con los hijos. Es como la vida misma, es lo que a mí me gustó”.

José Eduardo Derbez encarna a “Rafa”, un actor frustrado y clavado en el pasado cuando logró ser una gran estrella infantil, señala que el filme representó un gran desafío actoral, pues para que “Edith” pudiera comunicarse con sus hijos en el mundo de los vivos, ellos como actores no podían establecer un contacto directo con Carmen Beato pese a estar en el mismo set de filmación.

“Hubo una escena en la que yo entraba corriendo y luego, luego volteaba a verla a ella —a Carmen— y me decían no, no, había que hacer la escena otra vez. Fue lo más difícil, porque lo más normal es que tú voltees cuando alguien te habla, no puedes voltear a otro lado”, señala.

Gustavo Egelhaaf interpreta a “Óscar”, el hijo de “Edith”, quien está a punto del divorcio, resalta que desde su personaje también se pone en perspectiva una sutil crítica sobre cómo en algunas ocasiones de utilizan “máscaras” para reflejar una vida perfecta.

“Me divirtió la idea de este chavo que se cree espiritual, porque no lo es. Siento que como hermanos están tratando de ocultar el dolor que sienten por la pérdida de su mamá, y ‘Óscar’ se agarra de la espiritualidad, no es un profesional, dice que es life-coach, su vida se vuelve un caos. Me dio un poco de gusto poderme burlar de ese lado que está muy de moda”.

“Mamá para rato” llega mañana a la plataforma HBO Max, que refuerza de paso su oferta de producciones nacidas en México.

