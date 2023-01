Guillermo del toro: autoridades e instituciones mexicanas felicitan al cineasta en Twitter

En cuanto se dio a conocer la noticia, las redes sociales estallaron en felicitaciones para el director. Tanto instituciones y autoridades de la escena pública de nuestro país aprovecharon sus redes sociales para emitir una felicitación al creativo mexicano.

Secretaria de Cultura

La dependencia federal encargada de administrar la cultura en el país fue de las primeras instituciones en levantar la mano para reconocer el éxito del cineasta tapatío.

#GoldenGlobes

La Secretaría de Cultura del @GobiernoMX felicita al cineasta mexicano Guillermo del Toro (@RealGDT), por su triunfo histórico en los @goldenglobes al ganar el premio a Mejor Película Animada por Pinocho. ¡Enhorabuena!

— Secretaría de Cultura (@cultura_mx) January 11, 2023

Alejandra Frausto (titular federal de Cultura)

La secretaria federal de Cultura, Alejandra Frausto también emitió una felicitación a Del Toro y a Santiago Mitre (Argentina 1985), resaltando el talento latinoamericano.

"Felicidades @RealGDT por este merecido Globo de Oro a "Pinocchio" y a @SantiagoMitre por la extraordinaria "Argentina 1985".

El talento de los cineastas latinoamericanos sigue destacando en el mundo."

— Alejandra Frausto (@alefrausto) January 11, 2023

UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que recientemente dio un doctorado Honorias Causa al cineasta, emitió una porra al director del filme animado que se llevó la noche.

#PinocchioMovie gana el Globo de Oro a mejor película animada. ¡#UnGOYApara @RealGDT, doctor honoris causa por la UNAM!

— UNAM (@UNAM_MX) January 11, 2023

Festival Internacional de Cine de Morelia

El Festival Internacional de Cine de Morelia refirió el galardón para el más reciente trabajo del director tapatío.

Durante la ceremonia de la edición número 80 de los Golden Globes, el director mexicano @RealGDT obtuvo el premio a Mejor Película Animada por PINOCHO, su más reciente trabajo.

— Morelia Film Fest (@FICM) January 11, 2023

Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE)

El IMCINE ofreció aplausos virtuales para el cineasta y su filme de stopmotion.



�� 'Pinocho' de @RealGDT recibió el premio a mejor película animada en los @goldenglobes.

¡Muchísimas felicidades a todo el equipo! ����

— IMCINE (@imcine) January 11, 2023

Claudia Sheinbaum (CDMX)

La jefa de Gobierno en la capital del país, Claudia Sheinbaum llamó al cineasta “un orgullo para México”.

Felicidades @RealGDT por ganar en los #GoldenGlobes a Mejor Película Animada por “Pinocho”. Eres un orgullo para México.

Olga Sánchez Cordero (Senado)

La ex ministra de la Suprema Corte, ex titular de Segob, ex presidenta del Senado y actual legisladora, Olga Sánchez Cordero, también se apresuró a congratular el éxito de Pinocho.

"Va un profundo reconocimiento a @RealGDT por haber ganado el Globo de Oro a mejor película animada con su magnífica "Pinocho". Un gran cineasta que es, sin duda, un orgullo para México."

— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) January 11, 2023

Santiago Creel (Cámara de Diputados)

El actual presidente de la Mesa Directiva en la Cámara Baja felicitó a Del Toro y aprovechó para emitir una crítica velada al apoyo para los cineastas.

El cine es una maravillosa expresión cultural; en México hay mucho talento, pero se están quedando sin apoyo. @RealGDT es una muestra de que la grandeza mexicana puede llegar y competir contra los mejores; muy merecido el premio, eres #OrgulloNacional. #GoldenGlobes #Pinocchio

Clemente Castañeda (Senado)

El senador por Jalisco y quien encabeza la bancada de MC en el Senado, dio sus felicitaciones de una forma más casual, resaltado los orígenes tapatíos del director.

Esta es la historia de un tapatío chingón: nuestro querido Guillermo del Toro, @RealGDT, acaba de ganar el Globo de Oro a mejor película animada por su obra de Pinocho.

¡Enhorabuena!

— Clemente Castañeda H (@ClementeCH) January 11, 2023

