Drake Bell se convierte en padrino en México

Luego de las fuertes declaraciones que dio el cantante y actor Drake Bell en el documental “Quiet of set: the dark side of kids”, en donde dio su testimonio sobre el abuso sexual que sufrió en su niñez a manos de un trabajador de Nickelodeon, recientemente detalló sobre el apoyo que tuvo después de esto por parte de su círculo cercano.

Así detalló la estrella de televisión a los medios de comunicación durante su paso por la alfombra verde de la obra de teatro "Los Marihuanólogos" , misma en donde fue padrino de estreno en el recinto Marketeatro, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México.

"(Este documental) fue una montaña rusa de emociones, estoy contento de tener muy buenos amigos alrededor de mí en este momento; sí tengo un buen apoyo", mencionó el músico estadounidense de 37 años.

Durante su llegada y salida de este recinto, el exparticipante del programa "¿Quién es la máscara?" se tomó fotos con sus fans, dio autógrafos y expresó el cariño que tiene por México , país donde dijo quiere regresar muchas veces más.

Adelantó que actualmente continúa en proceso para crear nuevas canciones en donde plasmará experiencias propias que lo han marcado y hacia dónde quiere ir.

"He meditado mucho sobre mi vida, he escrito mucho para mis nuevos discos con mucho de mi vida pasada; tengo un nuevo álbum que viene en camino en el que compartiré mucho de mi historia y mis letras voy a hablar de mi pasado sobre dónde he estado y hacia dónde voy, así fue como me pareció más correcto".

Al concluir la primera función de esta puesta en escena protagonizada por Arath de la Torre, Claudio Herrera y Sergio Ochoa, Bell pasó al escenario y agradeció la invitación, aunque mostró un poco de nervios.

"Fue un increíble show, no sé qué decir, gracias por venir, fue muy divertido", fueron las únicas palabras que dijo en inglés, a lo que Herrera en broma contestó "Drake no habla español, vamos a hacer la obra en inglés", lo que ocasionó las carcajadas de todos los asistentes.

Durante aproximadamente una hora y media el mencionado trío de comediantes expresó una serie de rutinas cómicas relacionadas a la marihuana, en esta producción.

En bloques hacen referencias a "Frozen", "La rosa de Guadalupe", la serie "Los sobrevivientes de los Andes" y hasta mencionan a las dos candidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, así como al físico Stephen Hawking, todo esto de manera humorística en torno a dicha hierba; aunque al principio aclararon que no se pretende adoctrinar sobre este tema y que los personajes son ficticios, simplemente es comedia.

