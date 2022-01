Guillermo del Toro: El tapatío tiene guion para filmarse en la CDMX; ¿de qué trata?

La reciente película de Guillermo del Toro, “El callejón de las almas perdidas”, ya está en cartelera. Y a propósito de su estreno, este jueves después de la función de las 17:00 horas en la Cineteca FICG, el realizador tapatío tuvo un conversatorio vía Zoom para hablar sobre este proyecto que explora el cine negro. La charla estuvo guiada por el monero y buen amigo del cineasta, Trino Camacho.

“La película está hecha como una de cine clásico, pero temáticamente es mucho más arriesgada”

“El callejón de las almas perdidas” tiene en sus filas a un gran elenco, encabezado por Bradley Cooper, Cate Blanchett y Rooney Mara, donde también participan Toni Collette, Willem Dafoe, Ron Perlman y Richard Jenkins, entre otros.

Del Toro destacó que a diferencia de sus otras películas, esta no tiene como contexto acontecimientos sobrenaturales, pero sí tiene atmósferas muy elaboradas. Además, recomendó verla en blanco y negro, este formato también ya está disponible en los horarios regulares de la Cineteca FICG.

“Me interesaba mucho ir dejando ciertas cosas que te protegían o que te protegen el ingenio visual, porque los monstruos te protegen de hablar más descaradamente de ciertas cosas. Y no es que no vayan a volver, porque después de esta película viene 'Pinocho' y una de monstruos otra vez. Pero siempre me ha dado curiosidad probar algo diferente, y esta película curiosamente es un drama sin elementos sobrenaturales, aunque las atmósferass son visualmente muy elaboradas, casi fantásticas en cierta forma”, declaró.

En la trama se desarrollan aspectos como la avaricia, la sexualidad y el engaño, conceptos que en Guillerno han ido evolucionado también desde “La cumbre escarlata” y “La forma del agua”.

Esta reciente cinta de Del Toro está basada en la novela de William Lindsay Gresham, publicada en 1946, el guion es una adaptación que hizo el tapatío en sinergia con su esposa Kim Morgan. “La película está hecha como una de cine clásico, pero temáticamente es mucho más arriesgada”, aseguró.

Adelanta que tiene un proyecto más a futuro con su esposa, también en cuanto a guion se refiere. Confiesa que le gusta más escribir en colaboración que hacerlo solo.

En “El callejón de las almas perdidas”, un ambicioso trabajador de una feria ambulante (Bradley Cooper) con el talento de manipular a la gente con algunas palabras bien elegidas, se une a una psiquiatra (Cate Blanchett) que es incluso más peligrosa que él.

“Cuando tienes dos actores del tamaño de Cate Blanchett y Bradley Cooper, pues realmente comencé a ensayar y ver si encontrábamos cosas nuevas, cambié mucho la forma de acercarme al trabajo de cámara, que aunque es igual de preciso que antes, hay más descubrimiento con los actores, es una película que realmente empecé a disfrutarla no solamente filmándola en cachitos, como normalmente lo hacía, esta no la edité en cámara, me dije, 'vamos a ver qué pasa con ellos', y esto me cambió la vida porque es abrirle el espacio a los actores”.

Compartió además que está influenciado por el cine de Ripstein, Buñuel y Gavaldón. Y en esta película sobresalen esos guiños.

En cuanto a los nuevos proyectos y nuevos retos como cineasta, Trino le dijo que él era el indicado para trabajar en la obra de H. P. Lovecraft, pero Del Toro destacó que no sabe si va a suceder, aunque sí le gustaría que pasara. “La verdad es que ahorita 'Pinocho' nos lleva hasta el final del año y la (película) que sigue nos lleva por lo menos un año. Entonces, ahorita los dos siguientes años tengo eso más una serie de tele que se llama 'El gabinete de curiosidades'”. Recordó que en este proyecto están trabajando ocho directores, uno de ellos un mexicano de nombre Guillermo Navarro, cada uno hace un episodio, y Del Toro es quien anuncia las historias.

¿Filmar en México?

Finalmente, sobre rodar en México, señala que persiste la intención de hacerlo, a propósito de que sus compañeros Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu ya lo hicieron. “Tengo un guion que me ha costado mucho trabajo, lo tengo desde hace como 10 años y tengo perfectamente el primer acto y el segundo medio ya claro, sé a dónde va el final pero me cuesta muchísimo trabajo. Y sí quiero, si se puede, regresar a filmar a México, me encantaría".

Resaltó además que este guion concretamente pasa en la Ciudad de México. “El origen de todo es algo que escuché en una conversación, me pareció tremendo. Y una vez más no sería de terror, no es policíaco, pero es un drama real en tres partes, si lo logro resolver, nos lanzamos”, finalizó al decir que lo que más extraña de escribir son los diálogos en español.

JM