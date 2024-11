Hoy, a través de Cinépolis Distribución, se estrena la película mexicana “Straight”, cuyo guion y dirección corre a cargo de Marcelo Tobar. Además, el protagonista y productor asociado es Alex Speitzer, quien estuvo en Guadalajara para promover este proyecto que retrata un triángulo amoroso donde se tiene que tomar una decisión y alguien invariablemente saldrá lastimado. El reparto se complementa con las actuaciones de Bárbara López y Franco Masini.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con Alex sobre este filme cuya historia también ha sido retratada previamente en teatro. De hecho, el actor fue parte del montaje años atrás bajo la dirección de Manolo Caro y con las actuaciones de Zuria Vega y Erick Elías. Ahora el reto toma otras aristas y está contento Speitzer con el resultado.

“Esta es una historia que llega al cine en más de 500 salas. Es una historia que pasó por el teatro donde tuvimos mucho éxito y por eso es que ahora decidimos hacer la película; ahora con Marcelo Tobar como director y Bárbara Torres y Franco Masini en el reparto. Estamos felices con el resultado. Me parece que es una historia que sigue manteniendo ese gran mensajes que es un cuestionamiento sobre las relaciones humanas, las etiquetas y el daño que éstas nos hacen”.

Alejandro interpreta a “Ro”, un hombre que tiene una relación estable con su novia “Elia” (Bárbara López), pero pronto aparecerá en la historia de su vida “Christian” (Franco Masini), así que sentimentalmente estará divido entre estos dos amores, llevándolo al límite de sus emociones.

“Habiendo sólo en escena tres personajes, pues tiene que prevalecer una tensión. Tuvimos un trabajo de mesa bastante interesante con Marcelo Tobar, donde tuvimos la oportunidad de experimentar yendo de un lado a otro. Y creo que logramos el objetivo, que era hacer personajes que te planteen una problemática que es parte de nuestra sociedad, que además son personajes con los que el público se puede identificar”.

En cuanto al reto de afrontar a su personaje partiendo de la disyuntiva en la que se encuentra, responde Alex: “Este es tan sólo uno de los muchos retos que tenía el personaje. Yo creo que el gran reto para mí era plantear a alguien que ha tomado decisiones a partir de lo que la sociedad le ha dictado y no de lo que él realmente quiere”.

El tema emocional es muy profundo sobre cómo una persona se va conociendo a sí misma a lo largo de su vida, pues se trata de un proceso latente, el cual nunca se detiene: “Siempre estamos en constante evolución… A veces se nos olvida eso, porque hoy queremos una cosa y mañana otra. Y eso me parece que es válido, hay que dejar de reprimir todo eso que algún día saldrá, además, vivir de esa forma te hace mucho daño. Debemos darnos cuenta como sociedad lo delicado que es etiquetar y meter tantos prejuicios”.

Alex destaca que sus compañeros de reparto también estuvieron muy comprometidos con el proyecto. “Fue tremendo haber trabajado con ellos, fue un goce absoluto, les tengo un gran cariño a Franco y a Bárbara, son actores jóvenes con mucha experiencia, muy comprometidos y dispuestos a saltar a ese vacío al que había que ir, y de verdad es que agradezco haberlos tenido de mi lado en este lindo proceso que tanto no enseñó”.

La vinculación con Marcelo en esta trama que fue más íntima, comparte Alex que también fue una gran experiencia. “Él es un director que te deja jugar, que te deja ser libre, así que me parece que tuvimos al aliado indicado para poder desarrollar esta historia”.

“Ro” es un personaje complejo, por lo que había que preguntarle a Alex en qué momento de su vida le llegó desarrollar este personaje: “Me toma en un momento de mi carrera ideal, donde me sigo construyendo como actor y como ser humano. Además, en una historia como esta, donde su poder radica en la sencillez. Así que me viene muy bien, sobre todo, porque en los últimos años he tenido la oportunidad de hacer historias con producciones muy grandes, cargadas de efectos y acción. Entonces, volver a esto me parece muy sano”.

Finalmente, Alex comparte que este año ha sido de mucho trabajo y aprendizaje. Por ejemplo, disfrutó mucho rodar la película biográfica de “Locomía”: “Fui el único extranjero en esta historia donde se cuenta la vida de un grupo que a mi madre le gustaba tanto, así que fue especial. Además, salir de tu país y trabajar en otro lado, es la oportunidad de abrirte a nuevos mundos. Y ahora cerrando el año con ‘Straight’ y también se estrena ‘Pimpinero’ el 22 de noviembre en plataformas”. Esta película la dirigió Andrés Baiz y Alex comparte créditos con Alberto Guerra y Juanes.

Detalles del protagonista

Con 23 años de carrera, Alejandro (Alex) Speitzer ha participado en cine, teatro y televisión, demostrando su gran capacidad histriónica. Ha destacado en proyectos como la obra de teatro “Straight”; en televisión participó en la series de streaming “El Club” y “Oscuro Deseo”, la cuales fueron éxitos a nivel global. Además, en el 2020 protagonizó “Alguien Tiene que Morir”, una miniserie española dirigida por Manolo Caro. Recientemente estelarizó “La Cabeza de Joaquín Murrieta”, donde comparte créditos con el actor Juan Manuel Bernal.

SINOPSIS

Nueva apuesta del cine mexicano

“Ro” (Alex Speitzer) tiene 35 años, trabaja en el medio financiero y desde hace varios años tiene el noviazgo perfecto con “Elia” (Bárbara López), quien es inteligente, cariñosa y comprensiva. La vida de “Ro” dará un giro cuando conozca a “Cristian” (Franco Masini); “Ro” deberá tomar decisiones que alterarán la vida de los tres.