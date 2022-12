La actriz mexicana Itatí Cantoral, quien interpreta a la villana Soraya Montenegro en "Los ricos también lloran", se vio envuelta en la polémica en el año 2016, cuando fue invitada al programa "Mañanitas a la Virgen" para celebrar a la santa, pues interpretó el canto de una forma peculiar.

A un día de que nuevamente se realice el evento en la Basílica de Guadalupe, recordamos cómo fue el icónico momento. Además de generar algunas burlas, la artista también encabezó memes, incluso hasta la fecha aún hay personas que le recuerdan ese "tropiezo" en su carrera, ya que recientemente se ha vuelto a viralizar el clip.

Itatí Cantoral apareció en diversos memes. ESPECIAL

Es desde 1951 que las mañanitas a la Virgen se han televisado, por lo que el templo es un fiel testigo de la visita de cientos de celebridades que se reúnen en el lugar para conmemorar las apariciones de la entidad religiosa en el cerro del Tepeyac. Bajo este contexto, durante la actuación de la famosa, quien se especuló se encontraba en un estado inconveniente, desafinó e hizo algunos gestos con el rostro.

Aunque en su momento Itatí reveló que los comentarios no le molestaron, recientemente dijo que sí le provocó incomodidad, debido a que la más afectada fue su madre: la fallecida Itatí Zucchi. La famosa abriría su corazón en el programa "La divina comedia en México" donde explicó al presentador de "Me caigo de Risa", Faisy, el jugador Rafa Márquez y el cantante Emmanuel lo sucedido, ya que en medio de la plática salió a relucir el tema.

Ella admitió que pensó la grabación no se transmitiría, pues al terminar la presentación se dio cuenta de sus errores vocales y aunque pidió una segunda oportunidad, los organizadores del evento le dijeron que no se preocupara, por lo que se confió. "Yo ni lo ensayé ni nada. Pero como había tantos. Yo dije 'me lo van a quitar'. Total que pasó una vez, lo hice muy mal y me dijeron 'ya muchas gracias'", externó.

Le dijeron que no se preocupara que lo editarían, situación que no pasó. La actriz reconoció que lo que más le afectó fue que le dijeran se había pasado de copas.

FS