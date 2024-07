El Centro Histórico de Guadalajara es uno de los más grandes atractivos turísticos de la ciudad, en donde las y los tapatíos pueden apreciar las diversas bellezas que hay en sus calles, desde su arquitectura, su gastronomía y claro, también de la música.



En ese contexto, recientemente se viralizó un video en Tik Tok de una joven cantando en las calles del Centro Histórico de Guadalajara, acompañada de su pequeña hija.

En el clip se ve una mujer joven sentada en una de las jardineras del centro con un vestido color tinto, interpretando “Ode To My Family” de The Cranberries con su micrófono, mientras su hija sopla burbujas, alrededor de ambas está lleno de personas, quienes detienen su caminata para escucharla y admirar su voz, incluso algunos cantan la canción y las calles de Guadalajara parecieran convertirse en todo un concierto.



La joven, quien se autonombra “La mamá que canta” y quien además fue ella misma la que subió el video a través de su cuenta de Tik Tok @nadie.lamusica, agradeció a todas y todos quienes la escuchan, especialmente a la persona que le compartió dicho video.



“Hoy fue un día tan hermoso para cantar por el centro de@Guadalajara después de unos días de lluvia pesada nos divertimos mucho en el sol y siempre agradecidas con los que nos escuchan!!” escribió la joven cantante.

Actualmente el video ya cuenta con casi los 80 mil me gusta y muchos más comentarios que aluden a su bella voz como: “Dolores O'Riordan estaría muy honrada si te viera y escuchara. Muy linda interpretación.” “Qué hermosa voz, igualita a Dolores O'riordan” “Nacieron mil haditas, con tu voz y esa producción”.



“La mamá que canta” comentó que suele ubicarse en el Kiosko de Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno, o en la fuente que está frente a la Catedral de Guadalajara, por lo que si planeas visitar pronto el Centro Histórico de GDL es probable que puedas escuchar a esta talentosa joven, o también puedes seguirla a través de su instagram @nadie.lamusica y apoyar su trabajo.



