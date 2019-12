Green Day revive clásicos en videojuego de realidad virtual

La banda estadounidense de punk rock Green Day retomó seis de sus clásicos para un videojuego de realidad virtual, lo cual dio a conocer después de su participación, la víspera, en la ceremonia de premiación de The Game Awards 2019, galardones que reconocen lo mejor de la industria de los juegos electrónicos, celebrados en Los Ángeles, California.

El repertorio que la agrupación éligió para Beat Saber, un juego de ritmo de realidad virtual, está conformado por American idiot, Boulevard of broken dreams, Father of all..., Fire, Ready, Aim y Holiday and minority, reportó la revista británica Kerrang!

"La realidad virtual es rock and roll: no tiene miedo, desafía la forma en que se hacen las cosas, nunca acepta un no por respuesta. También es la forma más atractiva y única para que los fanáticos de todo el mundo experimenten nuestra música. ¡Abróchate el cinturón!€, aseguró el líder de la banda Billie Joe Armstrong.

El videojuego de origen checo, que hace que los usuarios demuestren su destreza al cortar bloques con sables de luz al ritmo de la música, ganó este 12 de diciembre en The Game Awards como Mejor Juego de Realidad Virtual o Realidad Aumentada.

Cabe destacar que el próximo álbum de estudio de Green Day saldrá en febrero de 2020 y llevará por título Father of all motherfuckers, después de que Revolution radio fuera su última entrega, en 2016.

jb