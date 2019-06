Gracias a Edith González mi papá vivió 12 años más: Alejandra Ávalos

La cantautora Alejandra Ávalos comentó que siempre le va a agradecer y recordar a Edith González ya que gracias a ella su papá quien tuvo cáncer en el colon pudo vivir 12 años más.

"Yo tuve la fortuna de conocerla, de tenerla cerca de mi vida, porque gracias a ella fue que mi papá logró conocer a un médico que lo operó del cáncer en el colon que tenía. Gracias a Edith yo llegué al médico, fue una recomendación de ella, y mi papá pudo vivir con nosotros 12 años más de vida", explicó la cantante a los medios de comunicación.

Alejandra asistió al velorio que se llevó a cabo este jueves en el Panteón Francés de Legaria para ofrecer sus condolencias y sobre todo para estar con Ofelia Fuentes, la madre de Edith, con quien también convivió.

"Que tengas una pena familiar tan grande y que un compañero te diga, 'haz esto, atiende a tu papá, llévalo acá; ten, te doy el número telefónico', son cosas que siempre voy a recordar y vengo con doña Ofe porque de alguna manera las traté de cerca a ambas, en muchas ocasiones que pudimos convivir, y pues sí me da mucha tristeza".

La también actriz indicó que la última vez que habló con ella fue cuando Edith comenzó con su tratamiento: "Tuve la oportunidad de hablar con ella cuando me enteré que tenía lo del cáncer de ovario y después nos separamos porque ella al final empezó a tener su tratamiento y yo ya no supe más de cómo había estado".

Ávalos se enteró de la muerte de su amiga por medio de una de sus colaboradoras. "En la mañana me habló una de mis colaboradoras y me dijo, 'Alejandra, por favor quiero que me digas si es verdad esto que está pasando'. Ya en ese momento todo el mundo en la televisión lo estábamos escuchando y se manejó de repente que era una noticia falsa y yo también decía, 'Ojalá que sí sea falsa', y ya confirmado esto, fue muy difícil para todos".

