Adiós a la última aventurera

La farándula mexicana amaneció ayer con una noticia que borró su sonrisa. La muerte de Edith González, víctima de una larga lucha contra el cáncer, pintó con tonos de luto los informativos matutinos y las redes sociales. Le resta a los escenarios nacionales a una de sus figuras más destacadas. A cambio, el firmamento artístico nacional gana una brillante estrella, una mujer cuya labor en la pantalla chica y en los escenarios teatrales queda para la eternidad.

Edith González falleció víctima de un cáncer de ovarios que le fue detectado hace tres años, según se informó en Televisa, empresa donde su carrera se proyectó a nivel internacional.

La actriz, de 54 años, había sido hospitalizada la noche del miércoles debido a complicaciones de la enfermedad y, según información filtrada a medios, sus familiares decidieron desconectarla de los aparatos médicos que la mantenían con vida. En 2016, la actriz decidió retirarse de los escenarios por un tiempo para dedicarle tiempo al tratamiento por cáncer de ovario que le fue diagnosticado ese año.

Un año más tarde, González anunció que había superado la enfermedad. Sin embargo, en abril de ese 2017, se dijo que había sufrido una recaída por lo que tuvo que dejar de trabajar nuevamente. En un comunicado, su familia destacó que hasta el último momento se mantuvo activa en su trabajo teatral y televisivo. Fue una de las jueces en el programa de TV Azteca “Este es mi estilo”, conducido por Vanessa Claudio.

La comunidad artística de nuestro país le rendirá un homenaje público hoy en el Teatro Jorge Negrete, por parte de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), en punto de las 11:00 horas.

El amor de su vida. En el perfil de Instagram de la actriz, ayer se publicó una instantánea de Edith con el amor de su vida: su hija Constanza. INSTAGRAM/edithgonzalezmx1

De “Corazón salvaje” a “Doña Bárbara”

Nacida en Nuevo León en 1964, comenzó su carrera como actriz infantil a los 5 años, en la década de los 70 en películas con papeles secundarios. Más tarde se convirtió en un referente de las telenovelas mexicanas gracias a su participación en tramas como “Los ricos también lloran” (1979), “Rosa Salvaje” (1987), “Monte Calvario” (1986) y “Corazón Salvaje” (1993). Esta última catapultaría su carrera a nivel internacional y se convertiría en uno de los grandes referentes de la televisión mexicana, siendo un melodrama popular hasta el día de hoy en varios países de América Latina e incluso de Europa.

También protagonizó otros melodramas exitosos como “Nunca te olvidaré” (1999), “Salomé” (2001) y “Doña Bárbara” (2008).

En 2004 González tuvo una hija con el político del conservador Partido Acción Nacional (PAN) Santiago Creel, quien reconoció la relación y su hija en 2008. Años después de casó con el empresario Lorenzo Lazo, con quien compartió sus últimos años de vida.

Los ojos azules, la cabellera rubia primero larga y luego cortita, la sonrisa eterna, el porte de una dama. La presencia de Edith González frente a las cámaras y sobre el escenario teatral dejó múltiples estampas. Pero ella prefería quedarse en la mente de quienes la conocían no por su aspecto, sino por su forma de ser.

Mujer de carácter fuerte, madre entregada, tenaz defensora de su vida privada y una actriz profesional, que se comprometió siempre con hacer algo diferente. A no repetirse. A ser memorable. A crecer.

En 2010, cuando la sombra del cáncer todavía no estaba presente en su vida, Edith vino a Guadalajara a presentar la obra “Buenas noches, mamá”, acompañada por Rosa María Bianchi, en el Teatro Diana. Venía con la sombra del enorme éxito que había cosechado con “Aventurera”.

En aquella entrevista definió la filosofía que se encontraba detrás de su carrera como actriz: “Es una profesión que me permite y me exige dar todo y a cambio, recibo mucho cariño del público. Cuando comencé mi carrera me propuse que cada papel que aceptara sería distinto al anterior. Espero que cada día pueda presentar cosas más interesantes a nivel cultural y artístico, porque creo que no hay nada más triste que la mediocridad”.

Al final cumplió. Se fue sin repetirse y ni aburrirse de unos escenarios que hoy la despiden con un aplauso cuyo sonido ya es un eco en la eternidad.

Las reacciones

Belinda: “Te vamos a recordar siempre tan especial, tan única, tan bella por dentro y por fuera. Con un ángel enorme”.

Marjorie de Souza: “Que dolor. Amor y mucha fuerza para toda la familia. Gracias, hermosa mujer por enseñarnos tanto, por regalarnos tu hermosa energía y gran talento”.

Andrea Legarreta: “¡Dios te bendiga, güera linda! Dios bendiga y dé luz y fortaleza a tu hermosa Constanza, a tu madre adorada, a tu esposo, a tus seres amados. Los abrazo con el alma. ¡Ejemplo de mujer! ¡Guerrera hermosa!”

Maribel Guardia: “Te voy a recordar siempre con esa sonrisa que iluminaba tu rostro, con tu distinción y belleza, con el amor hacia Constanza, tu marido y tu mamá. Tu luz se queda con nosotros, dejas la huella de tus bellos pasos”.

Fernando Carrillo: “Mi amor inmenso y admiración eterna amiga bella”.

Carmen Salinas: “¡Todo mi amor y mi admiración por siempre! ¡Vuela alto y que Dios te bendiga!”.

Guerreras de vida

El cáncer de ovario no respeta edad, profesión o raza; avanza de forma confusa y es detectada, en la mayoría de los casos, en etapas avanzadas; por ello, es importante acudir con el ginecólogo cada seis meses para realizarse un chequeo o al primer indicio de sus múltiples síntomas.

Edith González falleció ayer a causa de esta enfermedad, que la aquejó desde el año 2016. El cáncer de ovario es uno de los más letales para las mujeres en México, es la tercera causa de muerte, sólo detrás del de mama y cérvix. El problema mayor es que sus síntomas no son específicos y es más complicada su detección, de ahí la importancia de acudir al ginecólogo para realizar chequeos, mínimo, semestrales.

En México un 53% de los casos detectados son en estados avanzados, mientras que a nivel mundial es de un 70 por ciento. Además, cada año se diagnostican alrededor de 250 mil casos en el mundo, y tiene la tasa más alta de mortalidad de todos los cánceres ginecológicos, señala la Organización Mundial de la Salud.

Así mismo, de acuerdo con información del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) el cáncer de ovario es un mal silencioso, pues cuando se detecta ya está avanzado, por lo que se recomienda atender cualquier irregularidad.

En el mundo de la farándula, además de Edith, diversas famosas han enfrentado esta enfermedad, algunas lograron vencerla; mientras que otras perdieron la batalla. Entre estas celebridades encontramos a Cobie Smulders, la actriz famosa por interpretar a Robin en la serie “How I Met Your Mother”, fue diagnosticada con cáncer de ovario cuando tenía 25 años y durante dos años se sometió a numerosas cirugías. Actualmente tiene 37 años, y pudo vencer la enfermedad; además, usa su experiencia de forma positiva para ayudar a crear conciencia sobre este padecimiento.

Un caso que tuvo un final triste fue el de Elly Mayday, la modelo falleció de cáncer de ovario el pasado 1 de marzo de 2019 a la edad de 30 años. Su problema comenzó cuando apenas tenía 25 años con un intenso dolor en la espalda que la llevó varias veces al hospital donde le realizaron una tomografía que resultó en cáncer de ovario en etapa tres.

Otra actriz que se enfrentó al cáncer fue Rebeca Jones, a la villana de telenovelas le diagnosticaron la enfermedad en noviembre de 2017; Jones se sometió a un tratamiento de ocho quimioterapias y en agosto de 2018 anunció que venció a la enfermedad.

Síntomas del cáncer de ovario

Distensión abdominal.

Dolor pélvico o abdominal.

Dificultad para comer o sensación de saciedad que aparece rápidamente.

Síntomas urinarios, como urgencia o frecuencia.

Fatiga.

Molestias estomacales.

Indigestión.

Dolor de espalda.

Dolor durante el coito.

Estreñimiento.

Irregularidades menstruales.

Inflamación en la pelvis o el abdomen.

Secreción vaginal, que puede ser transparente, blanca o estar teñida con sangre.

Tratamientos contra el cáncer de ovario

De acuerdo con la Sociedad Americana Contra el Cáncer, el cáncer de ovario puede tener diferentes tratamientos, todo depende del diagnóstico del doctor:

Cirugía para el cáncer de ovario.

Radioterapia para el cáncer de ovario.

Quimioterapia para el cáncer de ovario.

Terapia hormonal para el cáncer de ovario.

Terapia dirigida para el cáncer de ovario.

Tratamiento del cáncer ovárico epitelial invasivo según la etapa.

Tratamiento de tumores epiteliales de bajo potencial maligno.

Tratamiento de tumores de células germinales del ovario.

Tratamiento de tumores ováricos del estroma según la etapa.

Admiradores de la actriz en la capilla del Panteón Francés. “Es una profesión que me permite y me exige dar todo, y a cambio recibo mucho cariño del público”, dijo Edith González sobre la actuación. NOTIMEX/A. Rocha

El duro mensaje de Edith González a AMLO

El pasado 9 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, organizado por un periódico de circulación nacional, la actriz Edith González fue invitada al evento y durante éste demandó que se ponga atención en los recursos que se necesitan para atender a las mujeres que padecen cáncer, y solicitó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que intercediera con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que pudieran exponerle sobre el tema.

“Quiero, no me aguanto, querida Claudia Sheinbaum, pedir, por tu conducto, que muchas mujeres podamos acceder al Presidente de la República para poder exponer temas sobre las condiciones que estamos enfrentando con el cáncer y que no se nos están prestando oídos”, dijo ese día la actriz.

También llamó a incorporar a más mujeres al periodismo y a que esta práctica en México tenga cada vez más profundidad, aprovechando la trayectoria que tiene el país en el oficio.

La actriz que falleció ayer, se unió también a la petición que hicieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que mantenga el destino de los recursos para las estancias infantiles en lugar de otorgarlos directamente a los padres de los menores.

