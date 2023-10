Gloria Trevi canta con mariachi en las Fiestas de Octubre

La cantante regiomontana, Gloria Trevi llegó al palenque de las Fiestas de Octubre para interpretar sus más importantes éxitos. La velada comenzó poco después de las 00:00 horas, ya de este domingo. La estrella se dijo una maestra y que estaba dispuesta a enseñarle al público lo que él quisiera, así que de pronto ya estaban sonando los acordes de "Ábranse perras".

Gloria lució una gabardina negra con la imagen de una calavera, contó con un cuerpo de bailarines de tres hombres y dos mujeres y una banda con un sonido muy envolvente para darle vida a los hits más importantes de su carrera.

Luego sonó también "El favor de la soledad". "Está noche es de relajo, de pasarla con madre", resaltó, y después compartió: "Algunos pensaban que está noche no ibas a venir al palenque, que te ibas a quedar llorando", compartiendo que eso a menudo dicen las parejas posesivas, quienes utilizan el chantaje para que sus novias o novios hagan lo que ellos les digan, "pero tú le puedes decir.... 'si me quieres, tráeme al palenque y pruébamelo". Durante la velada, Gloria iba narrando una relación disfuncional para vincular las canciones que estaba interpretando.

Así que también sonaron otros temas como 'La noche", "Pruébamelo", "Me río de ti" e "Hijo de p...", la cual originalmente canta con Karol G. Otras balsas sonaron como "No querías lastimarme" y su hit de reggaetón, "Me lloras", y también habló de su reciente bioserie donde habla sobre sus vivencias, y así, con estas anécdotas, se escuchó "Ellas soy yo".

Luego también se dio paso al mariachi. Gloria entonó temas de Vicente Fernández y Juan Gabriel como "La ley del Monte", "Volver, volver" y "Para qué me haces llorar", pero también cantó su éxito "Ingrato".

Al cierre de la velada interpretó sus éxitos de los 90 como "Dr. psiquiatra", "Con los ojos cerrados", "La papa sin catsup" y Pelo suelto", para cerrar con broche de oro con "Más buena", que canta con Alejandra Guzmán, "Grande", que interpreta con Mónica Naranjo, su himno de la diversidad "Todos me miran", así como su reciente sencillo "Medusa" y los clásicos "El recuento de los daños" y "5 minutos".