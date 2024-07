"Gladiador" vs "Wicked"; el nuevo "Barbenheimer", próximamente en cines

Paul Mescal contra Ariana Grande, ¿quién ganará la taquilla? Después de que se anunciara que "Gladiador 2" de Ridley Scott adalentaría su estreno a noviembre del 2024, "Wicked" de Jon M. Chu hizo lo propio. Las dos películas se estrenarán el mismo día. El viernes 22 de noviembre habrá un nuevo enfrentamiento en taquillas entre los dos estrenos más esperados del año.

Al igual que sucedió con "Barbie" de Greta Gerwig y "Oppenheimer" de Christopher Nolan, "Gladiador" y "Wicked" se disputarán una batalla por las taquillas en la parte final del año. En esa ocasión, en taquilla vendió más el juguete, pero en la crítica la disputa fue arrasada por la biopic del científico del Proyecto Manhattan.

Por un lado del ring, el elenco estelar de "Gladiador 2" reúne a Pedro Pascal, Paul Mescal, Denzel Washington y Barry Keoghan; un despliegue de lo mejor en la actuación masculina. La contienda es contra Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey y Michelle Yeoh, una conjunción femenina espectacular que cuenta con mucho interés por el protagonismo otorgado a la polémica cantante de "Thank you, next!". Incluso, hace mucho tiempo comenzó la promoción de este filme que es parte del universo del "Mago de Oz".

En ese sentido, hasta ahora "Wicked" lleva la delantera. Pues hace un mes, Universal Pictures estrenó el tráiler de la película y si bien las "stills" de "Gladiador 2" lucen espectaculares, el adelanto a la película de fantasía ya cuenta con más de 6 millones de visualizaciones.

 

