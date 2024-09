"Gladiador 2" estrena espectacular tráiler

Paramount Pictures sorprendió con la aparición de un nuevo tráiler que emocionará a los fanáticos expectantes que están ansiosos por ver "Gladiador II". La película dirigida por Ridley Scott será una continuación de la historia dejada hace 24 años en la que Máximus emocionó a los espectadores y a la crítica con una historia ubicada en la antigua Roma en la que el honor, la fuerza, la virilidad y la moralidad fueron los ejes centrales de la narrativa.

Ahora tocará a Lucio, interpretado por Paul Mescal, llevar el legado de Máximo Décimo Meridio hacia el trono a travesando un camino de sangre. En este adelanto se pone en claro uno de los argumentos principales de la nueva película. El video comienza con la voz en off de Macrinus, el polémico personaje de Denzel Washington. Este sujeto parece estar calentándole la cabeza a Lucius en búsqueda de derribar a Marcus Acacius, actual emperador, interpretado por Pedro Pascal.

La guía de Macrinus se derrumba ante el poder individual de Lucio, quien confiesa: "Roma me ha quitado todo, pero tendré mi venganza". De esta manera deja en claro que la motivación no es la búsqueda de poder. De igual forma, Macrinus aconseja: "Nunca dejes ir tu ira. Te llevará a ala grandeza". Por otro lado, Marcus Acacius aparece un poco más en un rol secundario en este adelanto. Aunque por ahí se entrevé que no está temeroso ante la fiereza de Lucius. Veremos cómo se desarrolla la batalla final entre este par de figuras.

Quizá el momento más icónico del video de dos minutos y medio sea aquel en el que Lucilla, Connie Nielsen, le confiesa la historia de Maximus, su padre. Al final de explicar el asunto, enfrentará a Lucius con una orden muy clara: "¡Toma la fuerza de tu padre!"

Este es el tráiler

 

Gladiador II se estrenará el próximo 22 de noviembre del año presente . La película dirigida por Ridley Scott cuenta con un cast espectacular en el que aparecen Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Connie Nielsen y Barry Keoghan, entre muchos otros.

