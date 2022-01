Galilea Montijo responde acusaciones de Lilí Brillanti: "Nunca fue mi amiga"

Galilea Montijo reacciona ante las revelaciones de Lilí Brillanti donde menciona que la conductora tapatía alguna ocasión intento golpearla: "¿por qué no lo dijo hace 20 años? ¿por qué ahorita? pero si le sirve la nota adelante, que le sirva".

En un programa de Multimedios, Brillanti habló sobre varios de los conflictos que tuvo con la conductora tapatía.

Montijo comentó que le sorprendía que saliera a la luz estas rencillas tantos años después, y que ignoraba con qué intención lo hacía Brillanti.

La conductora recordó que hace 20 años formaron parte del programa "Vida TV", al cual Galilea llegó con algo de experiencia, mientras que Brillanti recibía su primera oportunidad como conductora.

"Creo que lo que ella sentía era esta parte de complejo… que si mi ropa, que yo le mandaba a quitar la ropa, que si yo mandaba que no la maquillaran, hubo como muchos chismes alrededor como siempre hay en las producciones".

Incluso Montijo aseguró que era la propia Brillanti quien filtraba todas las notas en contra de ella, porque conocía a todos los reporteros de espectáculos.

"Nosotros venimos a trabajar no a hacer amigos, con el tiempo te vas dando cuenta quién es quién, pero nunca fue mi amiga, no la considero mi amiga, fuimos compañeras muchos años y ya. Después de tantas sí llegó un momento en que sí la confronté, uno viene del barrio, yo soy de barrio y en el barrio uno aprende a defenderse, y yo siempre me voy a defender, con fama, sin fama, con dinero o sin dinero, hasta que un día le dije, 'a ver maestra o lo arreglamos o lo arreglamos'".

La tapatía explica que algo que no dijo Brillanti es que en esa ocasión la retaba para que le pegara y hasta le acercaba la cara, para no hacerlo Montijo asegura haberse enterrado las uñas y rogar al cielo que se pudiera contener para no caer en su juego.

"Esto fue al principio porque con el tiempo ella entendió que yo no era su enemiga, que no pedía nada en contra de ella y entendió que su papel era de coconductora".

También recuerda que intentaron crear conflicto entre ella y Carmen Muñoz, ahora que está de regresó a Televisa, pero asegura que nada estuvo más lejano a la realidad; o con la propia Andrea Legarreta con la que explica que seguramente sí se ha dado algún desacuerdo, porque llevan 18 años juntas y las discusiones se dan, pero siempre han sido por el trabajo nada personal.

AF