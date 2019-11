Galilea Montijo regresa a "Hoy"; sí se operó y murió un familiar

Galilea Montijo regresó esta mañana al programa "Hoy" tras varias semanas de ausencia en las que se dijo de todo de la conductora, como que se había hecho una cirugía estética o estaba en proceso de separación. Para acabar con estas polémicas ella misma decidió hablar sobre lo que ocurrió y la mantuvo lejos de los reflectores.

La presentadora comenzó su explicación diciendo que pidió permiso a Magda Rodríguez para aclarar los comentarios que han girado en torno a ella, pues además tenía dos semanas de vacaciones y una serie de hechos que la llevaron a distanciarse del programa.

Uno de estos hechos que la marcaron fue que en esos días falleció su cuñada y estaban muy tristes porque era una mujer de 46 años atrapada en un cuerpo de niña de 10. Reveló que padecía parálisis cerebral desde que nació y el deceso obligó a la famosa a estar con su familia.

Respecto a los comentarios sobre que andaba en Nueva York gastando su dinero en cirugías exclamó que entonces le regresara su dinero, "porque yo la cara me la veo igual". Esa historia la llevó a revelar algo bastante íntimo para ella, como que se operó un problema que tuvo en la matriz, razón por la cual tuvo que guardar reposo.

Incuso comentó que intentó ir al programa "Hoy", pero no pudo y el doctor le insistió en el descanso que debía tomar para su recuperación. Manifestó que lo triste de esto es que tuviera que explicar algo tan íntimo e ironizó con que si acaso era necesario mostrar fotografías.

Otro de los dichos que surgieron semanas atrás sobre la ausencia de Galilea Montijo del matutino fue que se encontraba en un proceso de divorcio o separación de su pareja, Fernando Reina Iglesias. Al respecto recordó que un día miró a su esposo y le preguntó, "no que no vivías aquí", o bien que en una fiesta ella le dijo "Ya me enteré que estás divorciado".

En cuanto a los comentarios sobre que se gastaba su dinero y fragmentaba su matrimonio o que si su marido era un mantenido ella sentenció: "Y si lo mantengo qué chin... muy mi dinero".

Respecto a una asignación especial de la que previamente se había informado en este medio, en el programa se dio a conocer cuál era trabajo: la Primera Comunión de su hijo Mateo.

En el apartado se mostraron algunas imágenes de cómo se llevó el encuentro y la celebridad de televisión se siguió burlando de las versiones que pintaban días poco gratos para ella.

