Galilea Montijo Recuerda su romance con Cuauhtémoc Blanco

Galilea Montijo recordó uno de sus romances más sonados antes de que se casara con su ahora exesposo Fernando Reina, se trata de Cuauhtémoc Blanco, el futbolista con el que mantuvo un famosos romance hace 20 años, y que la conductora de "La casa de los famosos México" comentó en el programa "Netas Divinas".

Hace 20 años el romance entre Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco acaparó los titulares y los programas del corazón, la relación entre la conductora y el deportista tuvo varios altibajos, en 2003 asistieron juntos al primer aniversario de "La Parodia", acababan de darle una segunda oportunidad a su relación, y en ese momento Montijo se dijo ilusionada por llegar al altar.

"Él es totalmente diferente a como la gente lo califica, es sincero, noble, de buen corazón y eso es algo que admiro de cualquier persona. Si se da el casamiento, qué padre porque es algo muy bonito que cualquier mujer se lo merece, porque desde niñas soñamos con eso. Aparte, él no se ha casado por la Iglesia, entonces sería maravilloso compartir esa experiencia", confesó.

Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco se separaron en el 2005 a pesar de que ya había anillo de compromiso de por medio, se dijo que el truene fue por una presunta infidelidad del futbolista con la también actriz, Rossana Nájera.

Galilea reconoció que estuvo muy enamorada de Cuauhtémoc Blanco, y aunque en esa relación no sufrió por celos, como en otras, sí existieron otros problemas, que dejó entrever, causaron que la relación no prosperara: "Has de cuenta que era Brad Pitt, mana; ojo alegre", detalló Montijo a sus compañeras conductoras Consuelo Duval, Paola Rojas y Daniela Magún.

La presentadora en el matutino "Hoy" admitió que ella y Cuauhtémoc tenían varias cosas en común, como el hecho de haber empezado sus respectivos caminos desde abajo: "Yo estuve muy enamorada porque con él me identificaba mucho porque veníamos desde abajo, nos costó mucho".

Se sinceró al decir que admiró al exfutbolista por su sencillez y por la manera en la que trataba a sus amigos y familiares: "Me encantaba de él que sus mejores amigos fueron de toda la vida desde niños, no se le olvidaba su gente, era una persona que nunca olvidaba de dónde venía, esa parte coincidimos mucho, cómo hablaba de su mamá, cómo cuidaba a su familia, cómo cuidaba a sus amigos; me identificaba mucho y lo admiraba mucho".

Actualmente Galilea está abierta al amor tras su divorcio dado a conocer a inicios de mayo, aunque asegura que actualmente no tiene pareja, sí fue captada hace poco disfrutando de la playa con un joven modelo menor que ella.

