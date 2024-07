La actriz Gala Montes no pasa por un buen momento después de que su madre Crista Montes, quien era su mánager, habló para una revista de circulación nacional y dijo que su hija la había corrido tras 18 años de ser su mánager y que ahora vendía café.

Gala, que a la par de la actuación está incursionando en la música regional mexicana, no se quedó callada y a través de un video y en medio de lágrimas, habló de la mala relación que tiene con su madre, a quien acompañó cuando tuvo cáncer.

Montes, recordada por su personaje de Luz Ma en la serie "El señor de los cielos", precisó que recibió malos tratos y manipulación de su madre, además de que por mucho tiempo no tuvo acceso a sus cuentas; reveló que desde hace ocho meses su madre la está extorsionando.

"Quiero vivir mi vida lejos de ti", enfatizó la actriz de 23 años, quien padece ansiedad y ha enfrentado problemas alimenticios derivados de la mala relación con su progenitora , quien no se ha quedado callada y a través de redes también ha dado a conocer su versión.

Hasta hace poco tiempo Gala Montes compartía fotos junto a su madre, con quien aparentemente llevaba una cercana y buena relación, sin embargo, Gala acusó que ahora su madre "quiere la mitad de todo lo que tiene".