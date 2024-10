Gala Montes vuelve a acaparar la atención en las redes sociales, esta vez a raíz de un conflicto con su estilista, Laura Villa. La polémica se desató cuando Villa compartió en sus plataformas una imagen de las prendas que le había prestado a la actriz para un evento. En su publicación, Lau Styling expresó su descontento por el estado en que regresaron las ropas, comparándolo con un "basurero" y compartió su frustración en una historia de Instagram.

INSTAGRAM/pitufinalau

Al enterarse de la publicación, Gala respondió con fuerza, alegando que la calidad de las prendas que recibía de la estilista era cuestionable y que, si alguna se dañaba, Laura las cobraba a un precio mayor. Montes también afirmó que todas las piezas que le enviaban los diseñadores eran retenidas por Laura. “Aviso a los diseñadores. Todo lo que le mandaron a esta persona para mí, se lo está quedando ella. Si no he podido anunciarlos es porque no me ha llegado nada”, denunció la influencer. “¿Y todo lo que me han enviado, en dónde está? Lo tiene ella. Díganle que me devuelva todo”.

INSTAGRAM/galamontes

INSTAGRAM/galamontes

Poco después del mensaje de Gala, Laura reaccionó mediante un video en TikTok para explicar su perspectiva. “Gala dice que le mando cosas de mala calidad, pero ustedes saben que no es así. Son prendas que los diseñadores y emprendedores le enviaron. Ustedes saben cuánto trabajé sin descanso. Hice todo con mucho amor. He dedicado muchísimo esfuerzo estos últimos tres meses para que las chicas estén satisfechas. Ahora dice que nunca le gustaron las cosas que le envié”, comentó.

Según la estilista, intentó abordar la situación en privado en múltiples ocasiones, tanto con Gala como con su hermana. “Me devolvieron los zapatos rotos y la ropa sucia. Por eso, quería que me reembolsaran para la tintorería, que me repararan los zapatos o que me compraran unos nuevos. Y no son de Shein. Si envié el mensaje por enojo, es porque no comprendo cómo, después de poner tanto empeño y hacer las cosas con cariño, se devuelve así”.

“Sé que ahora me están criticando, pero recuerden que con el tiempo todo se sabrá y surgirán más detalles. No hablen mal de los diseñadores. Tampoco involucren a Briggitte, porque esto es un tema entre Gala y yo”, agregó Laura.

Finalmente, Laura desmintió haber robado las prendas. “Ahora dice que he robado cosas. Qué falta de gratitud. No puedo creer que hables de esa manera, cuando fui la que más te apoyó en esa casa donde no tenías ropa. Y hablas así de los diseñadores y emprendedores mexicanos. Todos saben que enviaba las cosas a la casa y que se las daba a la hermana de Gala. Robar, para nada. Aquí tengo las cosas y cuando quieras, te las mando, pero eso sí, tú pagas el taxi”, concluyó.

