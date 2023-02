Gal Gadot se pronuncia sobre el volver a ser una superheroína

A dos años del estreno de la película "La Liga de la Justicia de Zack Snyder", Gal Gadot sigue siendo un figura importante dentro del elenco de actores que le dieron vida a los superhéroes de DC Cómics.

La actriz encargada de llevar en la piel a la "Mujer Maravilla", recientemente se ha pronunciado al respecto de volver a ser una superheroína. Luego del estreno de "Ant-Man y la Avispa: Quantumania", Evangeline Lilly ha sido invitada a "The Kelly Clarkson Show" y ha confesado luego de una pregunta que le gustaría trabajar con la artista israelí y el personaje "Wonder Woman".

Así fue que Gal replicó las declaraciones de su colega. A través de la cuenta de Twitter, donde la siguen más de 3.6 millones de personas, Gadot ha escrito "Hagámoslo" al citar el fragmento del programa donde la histriónica del Universo Cinematográfico de Marvel menciona que le gustaría hacer un crossover con la "Mujer Maravilla" de DC Cómics. Esto ha sido interpretado por los fans de la "Miss Israel 2004" como un profundo deseo de volver a encarnar a la superheroína, la Princesa de Themyscira, en un proyecto cinematográfico que ahora está en manos de James Gunn.

Cabe mencionar que la tercera entrega de películas de "Wonder Woman" fue cancelada por Warner Bros. Se desconoce si Gal Gadot trabaja ya en un proyecto de DC Cómics, pero el deseo de la actriz está latente: quiere regresar. Por el momento, sus seguidores recuerdan las últimas declaraciones al respecto: "He estado muy agradecida por la oportunidad de interpretar a un personaje tan increíble e icónico. Y más que nada estoy agradecida por ustedes. Los fans. No puedo esperar a compartir su próximo capítulo con ustedes".

FS