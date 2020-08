Gabriela Bo, expareja de Cristian Castro, revela su oscura relación

Gabriela Bo dio detalles acerca de su matrimonio con Cristian Castro, con quien estuvo casada entre 2003 y 2004, en donde reveló que el cantante tuvo una actitud agresiva hacia ella.

El programa argentino "El Run Run del Espectáculo" leyó una carta que la paraguaya había mandado a uno de los conductores y apoyó las acusaciones de Yolanda Andrade, ya que ella misma había pasado por una situación similar.

"Le creo a Yolanda cuando dijo que Cristian golpeó a Verónica. Yo lo viví en carne propia, me golpeó. Lo cuento y hasta yo me doy lástima, era muy chica y eso no fue nada. Aún no conté lo peor". La modelo también reveló el tormento que vivió mientras estuvo casada con el intérprete de temas como "Yo quería" y "Volver a amar", ya que tenía un comportamiento fuera de lo normal.

"Cristian tenía actitudes extrañas. Estábamos casados y le gustaba tomar la leche en la mamadera, tenía miedo a la oscuridad, vivíamos en Estados Unidos y no dormía de noche porque creía que íbamos a vivir un hecho de inseguridad. Llegó a tener dos armas, una en la mesita de luz y yo tenía que vivir de esa manera".

Gabriela Bo contó un poco sobre la extraña cotidianidad que vivió con el también actor: "Un día me dio tanto miedo verlo tan loco que las escondió en el secarropas y en la noche me proponía ir al súper para salir y no dormir. Teníamos que dormir de día, no era normal, pero él no creía en ayuda médica y menos psicológica".

La paraguaya de 40 años confesó que no había dado a conocer la historia ya que la sociedad la iba a considerar como una mentirosa.

"Cristian es violento, Cristian me golpeó, pero como él y su mamá eran famosos en México y tienen una sociedad muy machista, prefirieron creer que yo mentía y en realidad era una niña lejos de mi país y de mi familia, que había confiado en un hombre como Cristian Castro y sufrí la peor de las situaciones por la que puede pasar una mujer".

jb