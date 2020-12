Gabriel tiene todo mi apoyo: Irina Baeva tras la filtración de video íntimo del actor

Irina Baeva fue captada en el aeropuerto y algunos medios de comunicación se le acercaron para cuestionarla sobre el video íntimo que se filtró en las redes de su pareja actual, Gabriel Soto.

La actriz rusa señaló que Soto tiene todo su apoyo y confianza.

"Lo único que tengo que decir al respecto es que no fue en mi año entonces no me compete hablar del tema. Gabriel como mi pareja, el hombre con el que estoy y amo tiene todo mi apoyo y confianza en estos momentos.

Asimismo, la actriz pidió respeto ante la situación por la que está pasando su pareja.

"Me gustaría pedirles que le tengamos respeto hacia un tema tan delicado porque hay dos niñas de por medio".

Reacciona al video íntimo

Gabriel Soto se pronunció tras la filtración del video íntimo y señaló estar vulnerable por la manera que se violó su intimidad.

A través de su cuenta de Instagram, el actor pidió respeto por el bienestar de sus hijas y su pareja, Irina Baeva.

JB