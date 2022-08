La boda entre Irina Baeva y Gabriel Soto se ha pospuesto tantas veces que los fans de la pareja ya dudan de que ésta se realice, es más, algunos cuestionan si la pareja sigue junta, pues desde hace varias semanas no se han dejado ver, y últimamente en redes sociales tampoco han publicado foto juntos.

Las dudas sobre cómo está la relación las despejó el propio Gabriel Soto, quien asegura que "todo está perfectamente bien" y que sólo se trata de "especulaciones". Soto, de 47 años, habló con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México y admitió que por el momento él e Irina no están juntos, pues ella está de viaje, se fue a Rusia a ver a sus papás, pues tenía tres años sin verlos, los extrañaba mucho y él no podía acompañarla por cuestiones de trabajo. "Sí, se fue de viaje sin mí, porque yo estoy trabajando, grabando la novela de Los caminos del amor, de hecho me dieron permiso para ir para hacer esta campaña porque ya estaba pactado", aclaró el actor.

¿Por qué no ha habido boda?

Y justo la foto de esta campaña es la última que ambos tienen juntos, desde entonces no hay rastro de la pareja tórtola en Instagram. La boda entre Irina Baeva y Gabriel Soto se pospuso primero por la pandemia de Covid-19, después, cuando ya era posible reanudar los eventos masivos, llegó la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que la familia de la actriz no podía salir de su país. Gabriel Soto aseguró que la familia de su novia está alejada de la zona de conflicto.

FS