Este año Lyn May cumple 70 años, y la vedette sigue innovando su imagen y su rostro sin miedo a la crítica, al contrario, presume sus cambios en Instagram, donde recientemente ha mostrado un "nuevo rostro" que la tiene fascinada.

Lyn, que inició en el mundo artístico por necesidad, ha participado en más de 40 proyectos de teatro, cine y televisión, y a pesar de la tragedia que sufrió su rostro gracias a la envidia, la bailarina sigue adelante con nuevos proyectos.

"Cuando me empecé a poner aceite no tenía idea, tenía 25 años, no lo necesitaba, pero llegó una mujer a decirme que me iba a ver más guapa, que iba a quedar más bonita y con tal de ganar dinero me engañaron, me inyectaron y me fue de la fregada", recordó en entrevista.

El cambio en su cara a raíz de este hecho fue notorio, y aunque en el pasado se sometió a cirugías estéticas, ahora Lyn May está alejada de esto, prefiere recurrir a cosas naturales, maquillaje y por supuesto filtros.

Es el maquillaje en el que se Lyn se ha refugiado, y tal parece que los resultados la han dejado muy contenta, en su cuenta colgó una foto y agradeció a su maquillista por los resultados.

David Uribe Hernández es quien transforma el rostro de la nacida en Acapulco, quien genera asombro entre los cibermautas por el cuerpazo que se carga con casi siete décadas de vida.

A la par de compartir fotos con maquillaje, Lyn May sube instantáneas "al natural".

Se divierte al compararse con la rapera Nicki Minaj, quien suele mostrar su curvilineo cuerpo y colorida melena.

MF