Gabby Tamez, a la conquista de tus oídos

Gabby Tamez pasó por Guadalajara para grabar el video de su próximo sencillo y platicar de su música. La cantante participó en La Voz, en su edición mexicana, tema del cual platicó en entrevista: “Comencé en el equipo de Maluma, fue una pequeña competencia entre él y Carlos Rivera. Maluma fue el que me ganó. Nunca pensé que me iría con él, me fue muy bien, aprendí mucho de él”.

La decisión le sorprendió: “Jamás pensé que fuera Maluma. Soy leal con lo que digo, me fui con él. Fue muy entregado. Salió increíble, mejor de lo que esperaba: no todos tienen el privilegio de estar con dos coaches, aprender de ellos. Ahorita muchos critican a Maluma, pero es una persona que se prepara mucho, siempre está viajando, tiene muchos compromisos, a pesar de su corta edad. Lo admiro por eso”.

La convivencia con los músicos le trajo aprendizajes: “Con Maluma es la onda de que todo mundo te va a criticar: tienes que salir adelante, a la gente no la puedes tener contenta siempre. Me enseñó a creer en mí, en mi talento. Con Carlos Rivera aprendí preparación, independientemente de tener contrincante fuertes él subraya la valentía, ser artista y tener talento. Eso me lo planteó, sentía inseguridad de mi parte, pero me dijo que no: que estaba bien preparada, con la preparación. Carlos es un artista que sabe mucho”.

Este contacto la ha hecho crecer como artista y como persona: “Aprendí que puedo hacer muchísimas cosas más de las que sabía: no sabía que podía hacer notas increíbles, que solo falta preparación. Con preparación todo se puede”.

Va por la música mexicana

Un factor para su sorpresa con Maluma fue la afinidad de los géneros, pero Gabby busca romper las barreras y hacer una música más abierta: “Quiero poner el nombre de música mexicana, no solo regional. Me gusta mucho la fiesta, bailo. Toco la guitarra, quiero hacer algo más internacional: no solo Gabby Tamez la de música regional. Que sea música mexicana, meter diferentes instrumentos, para que las canciones tengan más cuerpo, hacer fusiones entre géneros”.

Además, la cantante planea hacer espectáculos diferentes: “Conmigo van a tener mucho show, quiero tener bailarinas en el escenario, tocar la guitarra, ponerme patines en el escenario, me encanta patinar”.

En cuanto a videos, Gabby recordó: “Hicimos ‘Me está gustando’, grabamos el video en Tlaquepaque. Grabaré la última canción del año, ‘Tengo ganas’. La escribí con Yaico Valentino, también compositor de ‘Me está gustando’. La canción trata de esas ganas de decir, tiene influencia de bachata, aunque es norteño banda”.

Temáticamente, un interés de la también compositora es expresar historias de amor: “Me gusta mucho interpretar canciones de amor, más que de otra cosa. Y de baile, de motivación: hay que sonreír, bailar, dejar el dolor a un lado. Mis canciones de desamor no son vulgares, trato de decir lo que tengo que decir sin agredir al hombre, no hay necesidad”.

Quiere hacer historia en Las Vegas

En cuanto a conciertos, la agenda de Gabby Tamez incluye una fecha en Las Vegas, en enero de 2019 (con Gerardo Ortiz, La Adictiva, entre otros): “Es un escenario muy grande, me preparo muy bien para hacer un show de nivel. Son muchos artistas reconocidos”.