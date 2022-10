Aunque parecía que el escándalo ya se había calmado, a casi un año de que la hija de Alejandra Guzmán acusara públicamente a su abuelo Enrique de haberla tocado indebidamente cuando era niña, Frida Sofía lanzó nuevas declaraciones que la ponen en el centro de atención.

Fue ayer cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer el audio de una plática que mantuvo con la modelo, en la edición del programa De Primera Mano. En la grabación se escucha a Frida Sofía, de 30 años, muy enojada por su caso, que sigue sin resolverse, y del cual las dos partes han dado a conocer su versión.

La hija de Alejandra Guzmán reitera los señalamientos que dio desde el inicio, pero también lo señaló por presunto homicidio. Según explica, Enrique Guzmán estaría relacionado con la muerte de un mesero, aunque no da muchos detalles.

"Se debería de preocupar también, digo ya sé que es un narcisista, psicópata que no tiene empatía y que no siente absolutamente nada, pero por qué no se pone a hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero, haber por qué no habla de todas esas cosas. A mí me vale lo que diga, es un c... y él lo sabe", dice Frida Sofía.

