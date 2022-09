Frida Sofía fue entrevistada por el periodista Gustavo Infante quien le preguntó sobre la salud de su madre a lo cual ella fue clara y señaló que su relación con la intérprete de "Primera Y Última Vez" sigue siendo distante y no se ve que vaya a mejorar.

Infante la cuestionó sobre el accidente y estado de salud de Alejandra Guzmán pero Frida respondió "No sé Gus... pues no sé ojalá se recupere pronto". Después Gustavo le mostró el video de la caída pero la joven se limitó a declarar "¿Qué te puedo decir? Ella ni me habló cuando se murió mi hermana, para mí ya no existe"

Frida Sofia vive en Estados Unidos lejos de su familia; Alejandra Guzmán ya fue dada de alta luego de haber sido ingresada al hospital de la Universidad George Washington.

La agencia de representación All Parts Move realizó un comunicado donde señaló que "La Guzmán" se encuentra bien aunque necesitará reposo por lo sucedido, recordemos que se encontraba dándolo todo en el escenario cuando perdió el equilibrio y se cayó durante su actuación en el Kennedy Center de Washington, donde se celebraba la 35 gala de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

BB